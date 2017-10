Kim Kardashians Abgesang Selfie, es war schön mit dir

Selfies waren lange Kim Kardashians Markenzeichen, niemand perfektionierte die Selbstdarstellung wie sie. Unter dem Titel "Selfish" veröffentlichte sie sogar ein Buch zum Thema. Eher würde Donald Trump aufs Twittern verzichten als Kardashian auf ihre Selbstporträts - oder etwa nicht?

Inzwischen scheint Kardashian von der Strahlkraft des Selfies nicht mehr hundertprozentig überzeugt. In der Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" beantwortete sie eine Frage von Schwester Khloe: Lieber nie wieder ein Selfie machen - oder nie wieder Snapchat nutzen? Kardashian entschied sich für die Selfie-Abstinenz. Selfies seien doch eine Sache von vor ein paar Jahren, sagte sie.

Selbstporträts sollen nicht mehr en vogue sein? Falls der Niedergang des Selfie (und wer will an Kardashians Expertise zweifeln) tatsächlich begonnen haben sollte, wollen wir es nicht einfach so in der Versenkung verschwinden lassen: Stars bei den Oscars, ein Affe in Nahaufnahme, ein denkwürdiges Foto aus dem Weltall - hier sind einige der besten und denkwürdigsten Selfies der Geschichte. Kardashian ist selbstverständlich mit dabei.

Unklar ist noch, was Kardashians Prognose für die zahlreichen Untergattungen des Selfies bedeutet. Etwa für das "Belfie", bei dem das eigene Hinterteil in den Fokus gerückt wird. Und Selfie-Videos sind offenbar eine andere Geschichte und für Kardashian noch immer aktuell. Jüngst veröffentlichte sie eines auf Instagram.