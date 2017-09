Kim Kardashian und Kanye West "Wir bekommen ein Baby!"

Das Leben ist voller Abenteuer. Also das Leben von Kim Kardashian jedenfalls. Neulich erst kletterte die 36-Jährige splitterfasernackt auf einen Baum, ließ sich dabei von Fotografen ablichten - und erntete nach der Veröffentlichung eines der Bilder die einkalkulierte Mischung aus Empörung und Euphorie.

Es gibt natürlich auch die andere Kategorie Abenteuer, die über das Niveau einer Instagram-Debatte hinausgehen - nicht nur zeitlich. Für eine solch lebenslange Herausforderung haben sich der Reality-TV-Star und ihr Ehemann Kanye West offenkundig erneut entschieden.

Die beiden erwarten ihr drittes Kind, wie Kardashian nun in einem Trailer für die Realityshow "Keeping Up With the Kardashians" publik machte. Darin sagt Kardashian in einem kurzen Gespräch mit ihrer Schwester Khloe: "Wir bekommen ein Baby!" Offenbar hat sich das Paar dabei für eine Leihmutterschaft entschieden, wie unter anderem das Magazin "People" und die Nachrichtenagentur AP melden. Die Geburt soll für Januar geplant sein.

US-Medien berichten seit Monaten, dass eine Leihmutter das dritte Kind des Promipaares austrage. Grund sollen gesundheitliche Probleme Kardashians während ihrer bisherigen Schwangerschaften und Geburten sein. Sie und West sind bereits Eltern der vierjährigen North und des einjährigen Saint.

Offenbar bedeutet die Neuigkeit, dass derzeit gleich drei Frauen aus dem berühmten Clan ein Kind erwarten: Medienberichten zufolge sind auch die Schwestern Khloe Kardashian, 33, und Kylie Jenner, 20, schwanger. Eine Bestätigung für diese Schwangerschaften gibt es bislang aber nicht.