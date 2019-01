Schon seit Wochen spekulierten Fans und Medien darüber, nun ist es offiziell: Kim Kardashian und Kanye West werden erneut Eltern. Das bestätigte die 38-Jährige in der Sendung "Watch What Happens Live with Andy Cohen", wie unter anderem das Magazin "People" berichtete. Das Kind wird demzufolge von einer Leihmutter ausgetragen.

Auf die Frage von Moderator Cohen, ob sie an einem weiteren Kind arbeiteten, antwortete Kardashian: "Tun wir." Es sei schon bald soweit. Auch aus dem Geschlecht ihres vierten Kindes macht sie nun kein Geheimnis mehr: "Es ist ein Junge."

Offenbar hatte sie die Neuigkeit schon vorher ausgeplaudert: "Ich habe mich auf unserer Weihnachtsfeier betrunken und es einigen Leuten erzählt. Ich kann mich nicht erinnern, wem ich es erzählt habe, weil ich mich nie betrinke", sagte Kardashian.

Kardashian ist seit 2014 mit dem Rapper Kanye West verheiratet. Bislang hat das Paar einen drei gemeinsame Kinder. Im Oktober hatte Kardashian erzählt, dass ihr Ehemann sich insgesamt sieben Söhne und Töchter wünsche - sie selbst zeigte sich damals skeptischer: Auch wegen der steigenden Zahl von Amokläufen zögere sie, weitere Kinder zu bekommen, sagte sie.