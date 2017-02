Kirk Douglas über das Altern "Das hat mich schockiert"

Er malte als van Gogh, kämpfte als Spartacus in der Arena und reiste an Bord der Nautilus auf den Grund des Meers: Filmlegende Kirk Douglas spielte in Dutzenden Rollen den strahlenden Helden und Herzensbrecher. Doch seines Auftritts im echten Leben ist der Schauspieler nach eigenen Worten mittlerweile überdrüssig.

Im Dezember feierte Douglas seinen 100. Geburtstag. "Das hat mich schockiert", sagte der Filmstar jetzt im Interview mit dem "Guardian". "Und es ist auch traurig."

Viele seiner Wegbegleiter lebten heute nicht mehr. "Ich vermisse Burt Lancaster - wir haben viel gekämpft und ich vermisse ihn sehr", sagte Douglas. "Und John Wayne. Obwohl er ein Republikaner war und ich ein Demokrat."

Mit dem Westernstar habe er einige Auseinandersetzungen gehabt. Kirk, der wie Wayne für seine markigen Männerrollen bekannt war, hatte 1956 in einem Biopic die Rolle des Malers Vincent van Gogh übernommen. "Wie kannst du nur so eine Rolle spielen? Es gibt nur noch so wenige von uns. Wir müssen starke, harte Charaktere spielen. Nicht diese schwachen Schwuchteln", habe Wayne ihn gefragt.

"Es ist alles nur Schein, John", habe er ihm geantwortet. "Du bist nicht wirklich John Wayne, weißt du." Daraufhin habe Wayne ihn sehr eigenartig angeschaut. Er selbst habe gut zwischen Rollen und Realität unterscheiden können. "Ich war kein harter Kerl", sagte Douglas. "Ich spielte nur einen."

Das Spiel mit den Identitäten hat auch sein Sohn gelernt. "Ich bin so stolz auf Michael, weil er nie meinem Rat gefolgt ist", sagte Douglas über den 72-Jährigen, der ebenfalls Schauspieler ist. "Ich wollte, dass er ein Arzt oder Anwalt wird und nach seinem ersten Auftritt sagte ich ihm, dass er furchtbar war." Das habe er aber nach dem zweiten Auftritt nicht mehr getan.

Heute fühlt sich Douglas, der mit seiner zweiten Frau Anne in einer kleinen Wohnung in Los Angeles lebt, nach eigenen Angaben von der Scheinwelt Hollywoods entfremdet. "Ich kenne keinen der neuen Stars", sagt der 100-Jährige. "Und sie kennen mich wahrscheinlich auch nicht."