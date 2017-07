Klatsch und Knatsch Das ist die Queen - bitte nicht anfassen

Es gibt ein paar ungeschriebene Regeln, die das gemeine Volk beachten sollte, wenn es den britischen Royals persönlich begegnet: Anfassen zum Beispiel ist tabu - es sei denn, die königlichen Herrschaften reichen die Hand zum Gruß. Und selbst dann empfiehlt es sich, nur leicht zu schütteln, verbunden mit einem Knicks (Frauen) oder einer Verbeugung (Männer).

Da ist das, was sich David Johnston in dieser Woche leistete, wohl ein schwerer Fauxpas. Als Generalgouverneur ist er Stellvertreter der Queen in Kanada. Gemeinsam feierte man in London den 150. Geburtstag der früheren britischen Kronkolonie. Als beide eine Treppe am Canada House hinunterschritten, die mit einem Roten Teppich bedeckt war, geschah es.

Johnston fasste Ihre Majestät am Ellenbogen. Der "Daily Express" veröffentlichte prompt einen Artikel mit der Zeile: "Hände weg". Und Johnston musste sich erklären. Man sei auf der Treppe recht flott unterwegs gewesen. "Da schien es mir angemessen, das Protokoll zu brechen, nur um sicher zu gehen, dass die Queen nicht ins Stolpern gerät", sagte Johnston laut der Zeitschrift "Time".

Die Queen ließ sich nichts anmerken. Derlei Vorfälle kommen immer mal wieder vor. Vor einigen Jahren legte die damalige First Lady der USA, Michelle Obama, bei einem G20-Gipfel den Arm um die Königin. Und 2014 umarmte US-Basketballprofi LeBron James Schwiegertochter Kate, die Duchess of Cambridge. Daneben stand gequält lächelnd ihr Mann, Prinz William.

William und Kate hatten diesmal Glück: Ihr Deutschland-Besuch verlief streng nach Protokoll. Am Mittwoch ging es nach Berlin, dort gab es ein Essen mit der Kanzlerin, ein Treffen mit Berliner Straßenkindern und ein Besuch am Holocaust-Mahnmal.

In Heidelberg, der zweiten Station, jubelten 30.000 deutsche Royal-Fans den beiden zu, viele schwenkten Union-Jack-Fähnchen. Am Freitag endete der Trip, den das Paar gemeinsam mit seinen Kindern George und Charlotte machte, in Hamburg. Klar, dass man sich die Elbphilharmonie ansah, den neuen Stolz der Stadt. Dort sang ein Kinderchor für die Gäste.

Weniger harmonisch ging es bei Aaron Carter zu. Der Ex-Teenie-Star hatte Ärger mit der Polizei - und ist genervt von seinem älteren Bruder, "Backstreet Boy" Nick. Was war passiert? Die Polizei hatte Aaron mit Drogen erwischt. Nachdem der Fall Schlagzeilen gemacht hatte, meldete sich Nick via Twitter und bot Hilfe an: "An meinen Bruder. Ich liebe dich, egal was passiert. Wenn du Hilfe brauchst - ich bin hier und will dir helfen, damit es dir besser geht."

Das kam beim Adressaten gar nicht gut an. Über sein Management ließ Aaron Carter mitteilen: "Wenn sich mein eigenes Blut (Nick) wirklich um meine Gesundheit sorgt, warum ruft er mich nicht direkt an, sondern wählt dafür ein öffentliches Forum?" Das sei "nicht cool".

Der kleine Bruder Aaron Carter hat Ärger mit der Polizei. Der Sänger wurde wegen Fahruntüchtigkeit festgenommen. Bei ihm sei eine geringe Menge Marihuana gefunden worden. Das Foto zeigt ihn nach der Festnahme. Aaron Carter wurde einst als Teenie-Star gefeiert. Zurzeit hat er offenbar gesundheitliche Probleme. Bruder Nick Carter, der als "Backstreet Boy" Karriere machte, bot Hilfe an. Via Twitter. Das gefiel dem jüngeren Aaron gar nicht. "Warum ruft er mich nicht direkt an?", fragte Nick.

Cooler zeigte sich Charlize Theron. Die US-Schauspielerin spielt in ihrem neuen Film "Atomic Blonde" die MI6-Agentin Lorraine Broughton. Es geht kräftig zur Sache. Broughton und ihre französische Kollegin Delphine (Sofia Boutella) landen im Bett - es folgt eine intensive Sexszene. Theron sagte nun: Sie mag es, im Film Sex haben.

"Mit Sofia war es einfach. Wir sind beide Tänzer und solche Szenen müssen ein wenig choreografiert werden. Sonst wirken sie albern." Die Szene sei in 45 Minuten im Kasten gewesen, sagte Theron. Mit Männern dauere es länger, da sie meist keine Tänzer seien. Liebesszenen mit Männern seien anders, sagte Theron, ohne näher darauf einzugehen. "Ich genieße beides."

Genießen durfte auch David Hasselhoff - und zwar die Lobreden zu seinem 65. Geburtstag. Ob als Michael Knight in "Knight Rider" mit seinem Auto Kitt oder als Rettungsschwimmer Mitch Buchannon in "Baywatch": In den Achtzigern und Neunzigern war der Schauspieler Kult.

Mit "Looking for Freedom" sang er den Soundtrack zum Mauerfall. Trotzdem wird eine ganze Generation Deutscher bis heute in aller Welt ausgelacht, weil sie ihm zujubelten. Jetzt wurde "The Hoff" 65. Anlass für einen seiner größten Fans, einen Brief an ihn zu schreiben - 30 Jahre, nachdem er damit begonnen hatte.