Klatsch und Knatsch Nachhilfe von Nitro

Die größte Überraschung...

... glückte diese Woche Jennifer Lawrence. In Cleveland im US-Bundesstaat Ohio besuchte die 27-jährige Schauspielerin eine Highschool - und diskutierte über Politik. Unter den Schülern hinterließ die Oscarpreisträgerin mächtig Eindruck.

Obwohl sich die "Tribute von Panem"-Darstellerin auch früher immer wieder kritisch etwa über US-Präsident Donald Trump geäußert hatte, waren sie laut Schulwebsite ganz baff, "wie informiert" Lawrence sei. "Es macht einen großen Unterschied, wenn Menschen, die gerade mal zehn Jahre älter als wir sind, mit uns über Politik sprechen", sagte ein Schüler über Lawrence, die wegen ihres Temperaments von ihren Brüdern häufig Nitro genannt wurde. "Als sie sagte, 'es ist eure Zeit', habe ich wirklich angefangen, nachzudenken", sagte der Schüler.

Die Panne...

... der Woche unterlief dem US-Magazin "Vanity Fair". Auf einem Bild, das Arbeiten zum jährlichen Hollywood-Cover dokumentiert, hatte US-Moderatorin Oprah Winfrey plötzlich drei Hände. Die 63-Jährige reagierte amüsiert - und wandte sich an Schauspielkollegin Reese Witherspoon: "Ich akzeptiere dein drittes Bein. Weil ich weiß, dass du meine dritte Hand akzeptierst." Denn auf dem eigentlichen Coverfoto schien die 41-Jährige drei Beine zu haben. Für die dritte Hand entschuldigte sich "Vanity Fair" später - und das vermeintliche dritte Bein sei nur das Innenfutter des Kleids gewesen. Doch da war der Spott längst da.

Der größte Sittenwächter...

... war diese Woche das EU-Gericht, das über den Filmtitel "Fack ju Göhte" entscheiden musste. Handelt es sich bei ihm um eine künstlerische Marke, die man schützen kann? Nein, entschieden die Luxemburger Richter. Der Titel sei zu platt und vulgär. Verbraucher könnten durch den englischen Ausdruck "fuck you" schockiert werden. Das sei nicht schützenswert, sondern verstoße gegen die guten Sitten.

Die dicksten Lippen...

... riskierten diese Woche eine Reihe Kamele. Beim Schönheitswettbewerb "Miss Kamel" in Saudi-Arabien wurden zwölf von ihnen disqualifiziert, weil ihre Besitzer ihnen Botox verabreicht hatten. Den Regeln zufolge sind Kamele vom Wettbewerb ausgeschlossen, "die Drogen in den Lippen haben, rasiert sind oder in ihrer natürlichen Form sonst irgendwie verändert wurden".

Den coolsten Auftritt...

Eine Frau, die Geschichte schreibt Geschichte zu schreiben gehört zu ihren Hobbys: Schauspielerin Laverne Cox ist als erstes offen lebendes Transgender-Model auf dem Titel einer "Cosmopolitan"-Ausgabe zu sehen. Sie ziert das Cover der Februar-Ausgabe in Südafrika. "Es ist eine Ehre und ich bin so stolz", schreibt die Schauspielerin zu einem Bild des Covers bei Instagram. Cox ist nicht das erste Mal auf einem Zeitschriften-Cover zu sehen. Die "Orange is the New Black"-Schauspielerin zierte 2014 bereits das Cover des amerikanischen "Time"-Magazins. Mit ihrem Cover möchte das Model auch eines ihrer Idole ehren: Beverly Johnson, die vor 42 Jahren die erste schwarze Frau auf einem "Cosmopolitan"-Cover war. Cox wurde durch die Netflix-Serie "Orange is the New Black" bekannt, in der sie die Friseurin Sophia spielt. Für ihre Darstellung wurde sie 2014 für einen Emmy nominiert – ebenfalls als erste offen lebende Transgender.

Unter dem hellsten Stern...

Ein Stern für Minnie Große Ehre für Minnie Maus: Am Montag erhielt die Disney-Comicfigur ihren eigenen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Disney-Chef Bob Iger pries die Mäusedame als beliebte Ikone, "die uns alle zum Lachen bringt". Viele Schaulustige und Fans der Comic-Figur waren zum Hollywood Boulevard gekommen. Auch Sängerin Katy Perry tauchte auf - und outete sich als echter Fan. Schon im Alter von zwei oder drei Jahren habe sie sich für Windeln mit dem Aufdruck von Minnie und Micky Maus begeistert, sagte Perry. Auch das deutsche Model Heidi Klum wohnte der Ehrung bei - natürlich im passenden Outfit mit Mäuseohren. Minnie feiert in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag. In Walt Disneys Schwarz-Weiß-Film "Steamboat Willie" hatte sie 1928 ihren ersten Auftritt. Seitdem spielte sie in mehr als 70 Filmen mit.

Das größte Vorbild...

Eugenie zieht nach Royal-Fans haben in diesem Jahr gleich zwei Gelegenheiten, auf die sie sich freuen können: Wie der Buckingham-Palast bekannt gab, wird Prinzessin Eugenie im Herbst ihren Langzeit-Freund Jack Brooksbank heiraten. Etwa ein halbes Jahr früher, am 19. Mai, wird Prinz Harry die US-Schauspielerin Meghan Markle zum Traualtar führen. Die 27-jährige Eugenie von York und der zwei Jahre ältere Brooksbank sind seit sechs Jahren ein Paar. Prinzessin Eugenie ist die jüngste Tochter von Prinz Andrew und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (links). Eugenie ist die Nummer 8 der britischen Thronfolge. Prinzessin Eugenie studierte englische Literatur, Kunstgeschichte und Politik an der Newcastle University. Seit 2015 ist sie stellvertretende Geschäftsführerin in der Kunstgalerie Hauser and Wirth in London. In Ascot zeigt sie sich gern mit außergewöhnlichen Hutkreationen.

Die mutigste Rede...

... kommt diese Woche von Natalie Portman beim Women's March. Bei der großen Demo in Los Angeles berichtete sie vor Hunderttausenden, wie sie zu Beginn ihrer Karriere auf ihr Äußeres reduziert wurde - etwa indem ein Radiosender einen Countdown zu ihrem 18. Geburtstag gestartet hatte, zu dem "Zeitpunkt, an dem es legal wäre, mit mir zu schlafen". Sie prangerte ein "Klima des sexuellen Terrorismus" an, das beendet werden müsse.

Ausgesprochen gegen Trump Scarlett Johansson - mit Unterstützung von Schauspielkollegin Mila Kunis - spricht beim Women's March in Los Angeles. Rund 600.000 Menschen kamen zu dem March in Los Angeles, der landesweit größten Demo an diesem Tag. An sie wandte sich auch Oscar-Gewinnerin Viola Davis. "Time's Up"-Gründerinnen Eva Longoria und Natalie Portman traten zusammen mit Constance Wu ebenfalls in Los Angeles auf. "Time's Up" will den Kampf gegen Missbrauch und Belästigung über die Filmbranche hinaus betreiben. Dazu gehört ein Fonds, mit dem Anwaltskosten bei möglichen Gerichtsverfahren bezahlt werden können. Comedy-Veteranen Mary Steenburg und Ted Danson ließen es sich auch nicht nehmen, in Los Angeles zu sprechen. Während in LA die Sonne schien, mussten sich die Gäste des Sundance Film Festivals durch den Schnee kämpfen, um zum Women's March zu kommen - unter den Rednerinnen: die berühmte Rechtsanwältin Gloria Allred (links), die etliche Missbrauchsopfer vertritt. Die Demo in Park City, Utah, wo das Sundance Festival stattfindet, lief unter dem Titel "Respect Rally". Zu den Rednern gehörten hier der Schauspieler und Rapper Common... ...sowie Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda. Passend für ein Filmfestival waren die Gäste vor der Bühne fast genauso berühmt wie die auf der Bühne: Unter anderem hörten Kathryn Hahn ("Bad Moms", mit pinker Mütze) und Chloe Grace Moretz (rechts) den Reden zu. In New York protestierten über 100.000 Menschen. Hier trat überraschend Whoopi Goldberg vor die Menge, um zum nachhaltigen Widerstand gegen Trump aufzurufen.

Die größte Stardichte...

... gab es auf dem roten Teppich bei der SAG-Gala in Los Angeles. Vor allem weibliche Hollywoodstars hatten ihren großen Auftritt - und ein 80-jähriger Grand Seigneur des Films. Oscargewinner Morgan Freeman erhielt den Preis für sein Lebenswerk. Nur die große Dankesrede sparte er sich - da er sich angesichts seiner langen Karriere nicht an alle Namen erinnern könne.