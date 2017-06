Klatsch und Knatsch Abgeurteilt

Wer es in der Musikbranche ganz nach oben schafft, hat auch gute Chancen, im alljährlichen "Forbes"-Ranking der Promi-Top-Verdiener weit vorne zu landen. In diesem Jahr ging Platz eins an Sean "Diddy" Combs mit einem Jahreseinkommen von rund 130 Millionen Dollar. Platz zwei ging an Beyoncé (105 Millionen Dollar), Rang drei an Autorin J.K. Rowling (95 Millionen). Vorjahres-Top-Verdienerin Taylor Swift rutschte dagegen deutlich ab - von 170 Millionen Dollar Einnahmen im Vorjahr auf 44 Millionen Dollar.

Die zehn bestbezahlten Promis Ganz oben: US-Rapper Diddy ist der bestbezahlte Prominente 2017. Der 47-Jährige schaffte es mit einem Jahresverdienst von 130 Millionen Dollar an die Spitze der "Forbes"-Liste. Nicht ganz für den ersten Platz reichte es für Popstar Beyoncé. Ihr Verdienst von 105 Millionen Dollar sollte sie aber darüber hinwegtrösten. Platz zwei. Harry, Hermine und Ron haben J.K. Rowling zur bestbezahlte Prominenten, die nicht in der Musikbranche ihr Geld verdient, gemacht. Insgesamt landet die Britin auf dem dritten Platz. Multitalent Drake hat es mit Musik und Filmrollen auf den vierten Platz geschafft. Viele halten ihn für abgehoben und arrogant. Christiano Ronaldo wird es egal sein. Er belegt den fünften Platz der "Forbes"-Liste. Der Kanadier The Weeknd hat die Highschool abgebrochen und daraus seinen Künstlernamen abgeleitet: An einem Wochenende weggelaufen und nie wieder nach Hause gekommen. Das hat sich offenbar gelohnt: Platz sechs. 2005 schaffte es der Radio-DJ Howard Stern noch auf den zweiten Platz der "Forbes"-Liste. In diesem Jahr reicht es immerhin noch für Platz sieben. Die Band um Sänger Chris Martin zählt zu den erfolgreichsten Musikgruppen der Welt. 50 Millionen verkaufte Alben weltweit sorgen auch für einen entspannten Blick aufs Konto - und bringen die Briten auf den achten Platz. Bestsellerautor James Patterson hat über 100 Millionen Exemplare seiner Kriminalromane verkauft. Seine Bücher wurden in 40 Sprachen übersetzt. Damit katapultiert sich der Schriftsteller in die Top Ten: Platz neun. Den NBA Titel konnte LeBron James zwar nicht verteidigen, finanziell ist er aber allen seiner Basketballkollegen weit voraus. Platz zehn.

Swift stand ohnehin wegen anderer Dinge im Fokus - zum Beispiel wegen ihrer Fehde mit Katy Perry. Der Zwist gehört quasi schon zur Folklore im Showbusiness. Zu Beginn ging es angeblich nur um das Abwerben von Backgroundmusikern, doch bald entwickelte die Sache ein Eigenleben.

Versöhnungsofferte an Taylor Swift US-Sängerin Katy Perry trägt seit Kurzem eine neue Frisur: kurz und blond, nicht mehr lang und dunkel. In einem mehrtägigen Livestream wirbt sie zurzeit für ihr neues Album "Witness". Während der Sendung sagte sie nun, sie wolle sich mit ihrer Kollegin Taylor Swift vertragen. Swift und Perry haben schon seit Längerem Streit. Angeblich begann er vor mehr als drei Jahren damit, dass Perry ihrer Kollegin Sängerinnen aus der Band abwarb. Perry sagte indes noch vor Kurzem US-Moderator James Cordon: "Sie hat anfangen - sie muss es auch beenden." Eine versöhnliche SMS würde ihr reichen, um den Streit beizulegen. Nun geht Perry den ersten Schritt. Noch ist nicht bekannt, wie Swift reagiert, die hier bei einem Auftritt 2015 zu sehen ist. Swift hatte vor wenigen Tagen angekündigt, zum Streamingdienst Spotify zurückzukehren. Just zu einem Zeitpunkt, da Perry ihr neues Album herausbrachte.

Nun hat Perry ihrer Rivalin Swift so etwas wie ein Friedensangebot unterbreitet: "Ich vergebe ihr, und es tut mir leid, was ich ihr angetan habe. Ich hoffe, dasselbe gilt für sie. Ich liebe sie und will nur das Beste für sie." Damit alles gut wird, muss Swift jetzt nur noch Perry ins Herz schließen.

Ins Herz geschlossen hat Jessica Chastain sicherlich Gian Luca Passi de Preposulo. Die Schauspielerin hat ihren Verlobten geheiratet und darf sich Contessa Passi de Preposulo nennen. Der Gatte entstammt einer lombardischen Adelsfamilie, deren Geschichte bis in das 10. Jahrhundert zurückreicht. Auch jenseits der Beziehung zu Chastain hat er offenbar gute Beziehungen nach Hollywood: Zu seinen Freunden sollen George Clooney, Leonardo DiCaprio und Julia Roberts zählen.

Jessica Chastain hat sich getraut Jessica Chastain und Gian Luca Passi De Preposulo haben sich in einer Villa bei Treviso das Jawort gegeben. Fünf Jahre waren die Schauspielerin und der Italiener ein Paar, bevor sie sich in Italien trauen ließen. Jessica Chastain war in diesem Jahr Mitglied der Jury beim Filmfestival in Cannes und überreichte Joaquin Phoenix den Preis für den besten Schauspieler. Auf dem roten Teppich beim Filmfestival in Cannes: Chastain war 2017 Mitglied der Jury. Arm in Arm mit ihrem Kollegen Will Smith: Auch zur Hochzeit waren jede Menge illustre Gäste geladen - Al Pacino kam ebenso wie Robert de Niro, Tom Cruise oder Emily Blunt. Für ihre Leistung in "The Help" wurde Jessica Chastain 2011 für einen Oscar nominiert. Bevor sie zum Film ging, war Jessica Chastain am Theater aktiv. Für ihre Hauptrolle in "Zero Dark Thirty" bekam die Schauspielerin einen Golden Globe. Ihren Durchbruch hatte Chastain 2011, als sie gleich in sieben Filmen mitspielte. Mit Matt Damon stand Chastain für den Film "Der Marsianer" vor der Kamera.

Alte Schuhe sind normalerweise bestenfalls etwas für Gartenarbeit oder den Schuhcontainer. Es sei denn, Michael Jordan trug sie einst. Dann bezahlen Leute für ein ausgelatschtes Paar Basketballstiefel schon mal 190.000 Dollar. Für diesen Preis wurden die Schuhe versteigert, die Jordan beim Sieg im Olympiafinale 1984 in Los Angeles trug. Immerhin bekam der Höchstbietende Jordans orthopädische Einlagen inklusive.

Um Wahrheit und Lüge ging es in einem Gerichtsverfahren in Australien: Schauspielerin Rebel Wilson hatte den australischen Ableger des Bauer-Konzerns wegen Verleumdung verklagt. Zeitschriften des Verlags hatten in Artikeln Wilson der Lüge bezichtigt. Dadurch, argumentierte die Schauspielerin, habe sie mehrere Rollen nicht bekommen oder sei aus laufenden Filmprojekten ausgeschlossen worden. Nun hat ein Gericht im Sinne Wilsons entschieden - eine Jury befand, die Artikel seien substanziell unwahr gewesen. "Es ist ein Sieg für jeden, der bösartig niedergemacht wird", sagte Wilson.

So sehen Sieger aus Rebel Wilson zeigt die Siegerfaust: Die australische Schauspielerin hat eine Klage gegen den Verlag Bauer Media gewonnen. Blätter des Unternehmens hatten Artikel veröffentlicht, in denen Wilson als Lügnerin dargestellt wurde. Eine Jury hat nun befunden, die Texte seien substanziell unwahr gewesen. "Es ist ein Sieg für jeden, der bösartig niedergemacht wird", sagte Wilson nach ihrem Erfolg. Wie teuer das Urteil für den Verlag wird, ist noch unklar. Wilson macht geltend, ihr seien wegen der Artikel mehrere Filmrollen entgangen - dieser Verdienstausfall könnte sich schnell auf einige Millionen Dollar summieren. In Siegerpose: Wilson und ihr Anwaltsteam. Wilson bei den MTV Movie Awards 2015 in Los Angeles: Damals vergab sie mit Kollegen aus "Pitch Perfect 2" einen Preis. Wilson ist spätestens seit dem Film "Bridesmaids" ein Star. Ihre Figur sei ein echtes Alleinstellungsmerkmal, sagt Wilson - und das sei gut so. Mit Surfbrett und Neoprenanzug: Für "Pitch Perfect" wurde Wilson 2013 bei den Teen Choice Awards ausgezeichnet. Bei den MTV Movie Awards 2013 räumte Wilson gleich dreifach ab.

Als Kämpfer für das Gute klärte Adam West in seiner Rolle als Batman Fälle meist ohne juristischen Beistand. Der Schauspieler starb vor wenigen Tagen in Los Angeles. Die Fangemeinde huldigte ihm und seiner Rolle als Kämpfer gegen Korruption und Verbrechen von Gotham City standesgemäß in Batman-Kostümen.

Bei Sängerin Lorde ging es diese Woche vor allem ums Essen. Bei TV-Talker Jimmy Fallon gab sie zu, dass sie frittierte Zwiebelringe in aller Welt teste und bewerte. Das neuseeländische Nachrichtenportal Newshub hatte den Instagram-Account @onionringsworldwide zu dem Thema mit ihr in Verbindung gebracht - anhand von Lordes Tourkalender.

Keine PR-Aktion, reines Privatvergnügen, versicherte die Sängerin, weshalb der scherzhaft "Lorde of the Onion Rings" genannte Popstar den Account nun gelöscht haben will.