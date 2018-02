Klatsch und Knatsch Herzklopfen mit Tom Hardy

Den außergewöhnlichsten Doppelgänger...

... hat bald wahrscheinlich Tom Hardy. Der britische Schauspieler bekommt im Londoner Museum Madame Tussauds eine eigene Wachsfigur - und zwar eine ganz besondere. Die Puppe, die auf einem roten Ledersofa sitzt, hat laut dem Museum dank einer neuen Technologie ein schlagendes Herz und einen warmen Körper.

Fans des Schauspielers können sich davon bald überzeugen: "Du wirst dich fühlen, als ob du mit dem richtigen Tom Hardy zusammengesessen hast", verspricht das Museum auf seiner Homepage. Getestet wurde die Wirkung des Models offenbar auch schon - und das nicht nur von menschlichen Testpersonen, sondern auch von einigen Hunden eines Londoner Tierheims: Die Vierbeiner sollen nichts zu meckern gehabt haben - ab dem Valentinstag ist die Wachsfigur auch für Zweibeiner in London zu sehen.

Die Erziehungstipps der Woche...

Schauspielerin kämpft für Frauenrechte Angelina Jolie engagiert sich stark für Frauenrechte. Auch in ihrer eigenen Familie. Im Interview mit der "Elle" berichtet sie, dass sie ihren Töchtern sage: "Was euch auszeichnet, ist, was ihr für andere zu tun bereit seid." Im November hatte Jolie in Vancouver die Vertreter der Vereinten Nationen dazu aufgerufen, sich stärker gegen sexuelle Gewalt zu engagieren. Angelina Jolie traf auch Kanadas Verteidigungsminister Harjit Sajjan und Außenministerin Chrystia Freeland. Der Hollywoodstar engagiert sich seit Jahren für Frauenrechte. Sie bezeichnete sexuelle Gewalt als eine Waffe, die auf grausame Art effektiv sei. Sexuelle Gewalt sei Machtmissbrauch, sagte Jolie. Die Schauspielerin wirft dem Produzenten Harvey Weinstein sexuelle Belästigung vor. Viele Jahre galten Angelina Jolie und Brad Pitt in Hollywood als Traumpaar. Nach der Trennung lieferten sie sich einen Sorgerechtsstreit, Pitt gab jahrelangen Alkohol- und Cannabismissbrauch zu.

Die größte Selbstkritik...

Stereotype im Superhit Katy Perry feierte im Jahr 2008 einen großen Erfolg mit "I Kissed a Girl". Ein Song, hinter dem sie heute nicht mehr hundertprozentig stehe, wie die "Glamour" berichtete. "Wenn ich den Song noch mal schreiben müsste, würde er wahrscheinlich anders aussehen", sagte die 33-Jährige. Der Grund dafür: Das Lied bediene einige Stereotype. Allerdings habe sich in den letzten zehn Jahren auch einiges geändert: "Bisexualität war etwas, worüber damals nicht gesprochen wurde", sagte die Sängerin. Kritiker warfen Perry jedoch auch damals vor, dass sie lesbische Sexualität banalisiere und weibliche Sexualität als etwas darstelle, was nur zum Vergnügen von Männern existiere. Was genau sie heute anders texten würde, sagte Perry nicht - das Lied enthält Zeilen wie "Ich habe ein Mädchen geküsst, nur um es zu probieren/ Ich hoffe, meinem Freund macht es nichts aus". 2017 erschien Perrys fünftes Album "Witness", mit dem sie in diesem Jahr auf Tour ist.

Den Rückzieher der Woche...

Terminschwierigkeiten in Japan Die japanische Prinzessin Mako hat ihre Hochzeit mit ihrem Studienfreund Kei Komuro verschoben - sie soll nun im Jahr 2020 stattfinden. Die Zeit reiche nicht für die Vorbereitungen aus, teilte das Haushofamt mit - eigentlich wollte Mako noch in diesem Jahr heiraten. Mako (rechts, hier mit ihrem Bruder Prinz Akishino und ihrer Schwester Prinzessin Kako) teilte mit, sie und ihr Partner hätten die Dinge aus Unreife überstürzt. Das Paar hatte im September vergangenen Jahres verkündet, dass es heiraten wolle. Kaiser Akihito (links) will im April 2019 abdanken - auch dieser Termin kollidiert offenbar mit der Hochzeitsplanung seiner Enkelin. Prinzessin Mako verliert durch ihre Hochzeit mit einem Bürgerlichen ihren royalen Status. Männliche Mitglieder behalten diesen, wenn sie bürgerliche Frauen heiraten, die Gattinnen werden dann in die kaiserliche Familie aufgenommen - das bezeichnen Kritiker als diskriminierend.

Das spendabelste Überwachungsopfer...

"Moralisch falsche" Abhöraktion Hugh Grant hat sich mit der britischen Mirror Group Newspapers (MGN) auf einen Vergleich geeinigt. Mitarbeiter der Zeitung sollen über zehn Jahre die Handys prominenter Personen, darunter auch Hugh Grant, abgehört haben. Der 57-Jährige wollte die "Wahrheit über das Wesen der hochgradigen Verschleierungen" herausfinden, sagte er der BBC. Die MGN erkenne an, dass die Aktion ehemaliger Mitarbeiter "moralisch falsch" gewesen sei, sagte ein Sprecher laut BBC. Grant einigte sich mit der MGN auf eine sechsstellige Summe, die er an die Kampagne "Hacked Off" spenden will. Die Organisation kümmert sich um Opfer von Abhörattacken durch Journalisten.

Das meistbeachtete Comeback...

Timberlakes violette Hommage Super-Bowl-Comeback für Justin Timberlake: 14 Jahre nach dem "Nipplegate"-Skandal durfte der US-Sänger erneut in der Halbzeitpause des Super Bowls auftreten. Timberlake, der mit seinem neuen Album zurück zu seinen Wurzel will, eröffnete mit seiner neuen Single "Filthy". Danach sang er weitere Hits wie "Rock Your Body", "Cry Me a River" und "SexyBack". Dabei hatte das frühere N'Sync-Mitglied mit Tonproblemen zu kämpfen. Zumindest bei den TV-Zuschauern kam sein Gesang zunächst sehr schwach rüber. Lässige Einlage: Timberlake schubst das Mikrofon von sich weg. Eindrucksvolle Lichtshow im U.S. Bank Stadium in Minneapolis. Timberlake tanzte viel und wurde dabei von einer Marschband in roten Anzügen unterstützt. Diesmal gab es übrigens keinen Skandal wie noch 2004, als Timberlake die Brust von Janet Jackson entblöst hatte. Insgesamt blieb seine Show im Vergleich zu den Auftritten der vergangenen Jahre blass. Bunt gemischt: Komparsen in farbigen Outfits Highlight war Timberlakes Hommage an Prince. Zunächst sang er "Until the End of Time", das dann in ein Cover vom Prince-Hit "I Would Die 4 U" überging. Dazu wurde die Arena in violettes Licht getaucht. Auf einen gigantischen Vorhang wurde dann Prince projiziert. Der 2016 verstorbene legendäre Sänger stammte aus Minneapolis.

Das schönste Geheimnis...

... lüftete dieser Tage Kylie Jenner. Monatelang hatte sie sich nicht zu den Spekulationen geäußert, sie erwarte ein Kind. Nun endlich gab die 20-Jährige allen Recht, die das seit Langem vermutet hatten: Ja, sie war schwanger. Am 1. Februar sei ihre kleine Tochter zur Welt gekommen, schrieb Jenner jetzt auf Twitter. Vater des Babys ist Jenners Freund, der 25-jährige Rapper Travis Scott.

"Es tut mir leid, dass ich mich zu all den Spekulationen in Schweigen gehüllt habe", so Jenner. Aber ihre Schwangerschaft habe sie nicht vor aller Augen erleben wollen. "Ich wusste, dass mein Baby jede Art von Stress und jede Gefühlsregung miterleben würde, deshalb wollte ich das für mich behalten."