Klatsch und Knatsch Superstars sind auch nur Fans

Einschüchterndes Star-Aufgebot Viele große Namen stehen auf dem Plakat des neuen Kinofilms "Mord im Orient-Express". Schauspielerin Michelle Pfeiffer ließ das nicht kalt: "Es war sehr einschüchternd", sagte die 59-Jährige "Sky News". Auch für Penélope Cruz war es kein Dreh wie jeder andere: Sie freute sich laut dem Bericht vor allem auf ihre Kollegin Judi Dench. "Ich liebe diese Frau so sehr, sie ist so hinreißend und lustig", sagte Cruz demnach. Die 82-jährige Judi Dench ist mit einem Oscar, zwei Golden Globes und vielen weiteren Auszeichnungen die meist geehrte britische Schauspielerin. Michelle Pfeiffer beschreibt in dem Artikel ihre ersten Eindrücke vom Set: Sie erinnere sich noch an den ersten Tag, als sich das Ensemble versammelt hätte. "Ich denke, wir waren alle ein bisschen nervös", sagte sie weiter. Auch Johnny Depp spielt in "Mord im Orient-Express" mit. Der 54-Jährige war zuletzt häufiger wegen seiner Geldsorgen in den Schlagzeilen. Ebenfalls vertreten ist Willem Dafoe, der schon zweimal für den Oscar nominiert wurde. Auch die Jungschauspielerin Daisy Ridley hat eine Rolle - sie wurde mit ihrem Auftritt in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" bekannt. Michelle Pfeiffer (ganz rechts) mit ihren Kollegen Derek Jacobi, Judi Dench und Kenneth Branagh (von links), der nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch Regie führte.

Szenen aus dem Suff Jennifer Lawrence bei einer Premiere in New York: Der "Tribute von Panem"-Star hat den Reality-TV-Star Kim Kardashian in einer TV-Show interviewt. Für ihr Interview schlüpfte Lawrence in eine ungewohnte Rolle - und durfte Jimmy Kimmel als Moderator vertreten. Auf dem Bild ist sie zu Gast bei Kimmels Kollege Jimmy Fallon. Vom Stuhl des Moderators aus sprach die Oscar-Preisträgerin Lawrence mit dem Reality-Star Kardashian über ein gemeinsames Abendessen bei der TV-Familie vor rund zwei Wochen. Und teilte so manche Erinnerung an die gemeinsame Party mit einem Millionenpublikum. Lawrence - hier bei der Premiere ihres neuen Films "Mother!" in London - sagte zu Kardashian: "Ich erinnere mich, wie ich plötzlich nackt im Kleiderschrank deiner Mutter stand." Dort habe Lawrence darum gebeten, von Kanye West gestylt zu werden, ergänzte Kardashian. Gemeinsam hatten sie laut Kardashian damals auf der Party auch gescherzt: "Wenn Du damit die Welt retten könntest, würdest Du eher mit Donald Trump oder mit Kim Jong Un schlafen?" Eine Antwort auf diese Frage ließ die 37-Jährige offen - und Lawrence sagte, sie könne sich nicht erinnern. Gastmoderatorin Lawrence ging mit Kardashian in Erinnerung an die Party noch weitere, weniger ernst gemeinte Fragen durch. "Furzen Kanye und du voreinander?", fragte Lawrence. "Ich furze nicht", beendete Kardashian, die mit Rapper Kanye West verheiratet ist, das Thema schnell.

Ein Mann, eine Klage Chuck und Gena Norris: Das Paar ist seit 1988 verheiratet. Nun hat der Schauspieler Klage gegen Hersteller von Kontrastmitteln für MRT-Untersuchungen eingereicht. In der Klage behauptet Norris, die Kontrastmittel hätten seine Frau vergiftet. Hier ist das Ehepaar bei einem Nascar-Rennen im November 2016 zu sehen. Das Ehepaar fordert mehr als zehn Millionen Dollar. Norris macht in der Klage geltend, seine Frau habe durch die Kontrastmittel Schmerzen erlitten. Zudem hätten die Substanzen starke Erschöpfung hervorgerufen. Norris in seinem Film "Missing in Action": Der Schauspieler wurde durch solche Filme zum Posterboy des Kalten Kriegs. Seine bekannteste Rolle war aber wohl die des "Walker, Texas Ranger". Norris' Filmfiguren gehören zu den Guten - kein Drogenkonsum, handeln nach Ehrenkodex, stets patriotisch. Diese Mischung machte Norris zu einer Ikone der religiösen, wertkonservativen Rechten in den USA. 2006 besuchte er im Irak einen US-Stützpunkt. 2009 besuchte das Ehepaar Norris eine Filmpreisverleihung, bei der es um "Glaube und Werte" ging.

Titelgewinn und Hochzeitspläne Selfie mit einem Gewinner: Model Kate Upton fotografierte sich mit ihrem Verlobten Justin Verlander nach dem Titelgewinn der Houston Astros. Das Team von Verlander gewann das entscheidende Baseball-Spiel gegen die Los Angeles Dodgers 5:1. Upton und Verlander sind seit rund eineinhalb Jahren verlobt. Jetzt soll die Hochzeit anstehen: Medienberichten zufolge sollen noch in diesem Monat in Italien die Hochzeitsglocken läuten. Auch diese beiden haben Grund zum Feiern: Carlos Correa, Profi bei den Houston Astros, machte der ehemaligen Miss Texas Daniella Rodriguez einen Heiratsantrag. Stolze zukünftige Braut: Daniella Rodriguez zeigte ihren Verlobungsring. Weniger Partystimmung dürfte bei Zac Efron aufgekommen sein - er ist Fan der unterlegenen Los Angeles Dodgers. Auch Nicole Richie unterstützte das Heimteam - erfolglos.

Die Königin der Löwen Sängerin Beyoncé wird in einem neuen "König der Löwen"-Film die Löwin Nala sprechen. Das kündigte der Filmkonzern via Twitter an. Die Produktion, eine Mischung aus real gedrehtem Film und Computertechnik, soll 2019 in die Kinos kommen. Die 36-Jährige war schon länger für die Rolle im Gespräch. Sie war bereits im Animationsfilm "Epic" (2013) zu hören und spielte etwa im Musical "Dreamgirls" (2006) mit. Man kennt sie aus dem "Tatort": Florence Kasumba wird bei Disney der hinterlistigen Hyäne Shenzi ihre Stimme leihen - eine Rolle, die sie bereits im Musical "König der Löwen" spielte. "König der Löwen" (1994) gehört zu den erfolgreichsten Disney-Filmen. Seit 1997 läuft am New Yorker Broadway das gleichnamige Musical, das später auch in Hamburg seine Premiere feierte. Die männliche Hauptrolle übernimmt Donald Glover. Der 34-jährige US-Amerikaner wird Simba spielen. Der Film erzählt dessen Geschichte - vom Löwenjungen, der in der Savanne aufwächst und schließlich nach dem Tod seines Vater der König wird. James Earl Jones spielt den alten König Mufasa. Für seine Rolle in "12 years a Slave" war Chiwetel Ejiofor für den Oscar nominiert - jetzt wird er Simbas bösartigen Onkel Scar sprechen. Emmy-Gewinnerin Alfre Woodar spricht Simbas Mutter und Mufasas Gefährtin Sarabi. Moderator John Oliver wird als Nashornvogel Zazu zu hören sein. Sie sind das lustige Duo beim König der Löwen: Seth Rogen (vorn) spricht Warzenschwein Pumbaa und... ... Billy Eichner seinen Kumpel, Erdmännchen Timon. Keegan-Michael Key wird Kamari seine Stimme leihen.

Doppelte Superheldin Gal Gadot ist Schauspielerin - aber die meisten Menschen kennen die 32-Jährige wohl eher unter dem Namen "Wonder Woman". Zu Halloween legte sich Gadot ein anderes Superheldinnen-Image zu. Bei Instagram zeigte sich die Schauspielerin (hier bei der Comic-Con in San Diego im Juli zu sehen) auf einem Schwarz-Weiß-Bild mit Augenmaske und strahlendem Lächeln - als "Batwoman". "Ich feiere Halloween", schrieb Gadot dazu. "Ich war so begeistert, so viele Damen und Mädchen zu sehen, die sich als Wonder Woman verkleidet haben." Die ehemalige Miss Israel wurde mit dem Hollywood-Film "Wonder Woman" als Superheldin und Amazone weltbekannt. Bei Instagram hat sie inzwischen fast zwölf Millionen Follower.

We are family Unverkennbar miteinander verwandt: Cindy Crawford und ihre Tochter Kaia Gerber Anfang September auf einer Fashion Show in New York Das ehemalige Supermodel (Mitte) unterstützt die 16-jährige Kaia (rechts) nach Kräften beim Start ins Modelleben. Die 16-Jährige hat gerade einen Lauf als Model: Im September präsentierte sie Calvin Klein auf der New Yorker Fashion Week, es folgten Einsätze für Alexander Wang, Fendi und weitere große Modehäuser. Hier läuft Gerber auf der Pariser Fashion Week für Saint Laurent. Die junge Frau wird bereits als neues It-Girl der Branche gefeiert. "Sie hatte eine großartige Saison", sagte Cindy Crawford dem "People"-Magazin. "Sie hat einfach ihr Ding gemacht." Die Familie demonstriert Zusammenhalt: Hier ist Gerber mit ihrem Bruder Presley bei einer Preisverleihung zu sehen. Cindy Crawford ist es gelungen, auch in einem für Models sehr weit fortgeschrittenen Alter noch gefragt zu sein. Hier ist sie mit Menschenrechtsanwältin Amal Clooney auf einer Halloween-Party in Los Angeles zu sehen. Gipfeltreffen der ehemaligen Supermodels Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford und Helena Christensen in Mailand im September 2017

"Sie hatte eine großartige Saison", sagte nun Gerbers Mutter dem "People"-Magazin. "Sie hat einfach ihr Ding gemacht." Und Mutti läuft auch mal zusammen mit ihrem Nachwuchs über den Laufsteg. So geschehen bei einer Versace-Show.

Gruselwolf und Zombie-Truppe Unternrum Michael Jackson, oben der Werwolf aus "Thriller": Heidi Klum hat sich für ihre diesjährige Halloween-Party ein geradezu legendäres Outfit ausgesucht. Im Video zu seinem Hit "Thriller" tanzte Jackson einst mit einer Truppe Zombies - das Model tat es ihm nach und soll dabei eine gute Figur gemacht haben. So kennt man die Model-Macherin Heidi Klum - elegant gewandet und dauergutgelaunt. Bereits zum 18. Mal feierte Klum ihre große Verkleidungssause. Mit dabei am Moxy Times Square in New York waren Jay Manuel und ... ... US-Modedesigner Zac Posen, der 2012 von der Internetseite Shalomlife auf Platz 9 der "50 talentiertesten, intelligentesten, lustigsten und liebsten jüdischen Männer der Welt" gewählt wurde. It-Girl und Schauspielerin Heather Graham mochte es farbenfroh. Lolo Jones hatte sich mit diesem wenig gruseligen Kostüm offenbar auf der Party geirrt. Das 20-jährige Model Grace Elizabeth kam als Maleficent im S/M-Outfit. Serien-Darstellerin Jackie Cruz ("Orange Is the New Black") kann man getrost als schwer underdressed bezeichnen. Auch dieser Herr (Rapper Ice-T) überließ die tragende Rolle lieber seiner Begleiterin und Ehefrau, der Schauspielerin Coco Austin.

Wahre Freundschaft Im Ernstfall konnte sich Selena Gomez auf ihre Freundin verlassen: Die Schauspielerin Francia Raísa spendete der US-Sängerin eine Niere. Im Kampf gegen eine seltene Autoimmunkrankheit unterzog sich Gomez im September einer Nierentransplantation. Nun haben Gomez und Raísa in einem Interview mit dem US-Sender NBC erstmals über den Eingriff gesprochen. Hier ist Gomez bei einem Auftritt im kalifornischen Inglewood im April 2016 zu sehen. Trotz ihrer Zuneigung für Gomez war die Entscheidung für Raísa keine leichte: "Ich musste ein Testament verfassen", so die Schauspielerin. "Das war furchterregend, denn es gibt keine Garantie, dass du aufwachst." Gomez - hier bei den American Music Awards 2014 - sagt, Raísa habe ihr das Leben gerettet. Dabei tat sich Gomez nach eigenen Angaben zunächst schwer: "Es fiel mir wirklich schwer, jemanden zu fragen." Dann habe sich Raísa nicht nur freiwillig als Nierenspenderin gemeldet. Es gab auch eine Übereinstimmung. "Das war unglaublich." Gomez hat die Krankheit Lupus erythematodes. 2015 machte Gomez ihre Erkrankung öffentlich. Gomez - hier bei der "Victoria's Secret Fashion Show" 2015 in New York - hatte sich wegen der Krankheit bereits einer Chemotherapie unterzogen. Das Immunsystem wird durch Lupus fehlreguliert und wendet sich nicht nur gegen Viren und Bakterien, sondern auch gegen gesunde, körpereigene Zellen. Von der chronisch-entzündlichen Krankheit sind vor allem Frauen im Alter zwischen 15 und 35 Jahren betroffen - wie Gomez. Die Merkmale reichen von Müdigkeit und Leistungsschwäche bis hin zu schweren Organschäden. In einem bewegenden Instagram-Post dankte Gomez Raísa im September. Die Sängerin veröffentlichte ein Foto von sich und ihrer Freundin, von der sie ihre Niere gespendet bekommen hatte. Idole unter sich: Gomez Arm in Arm mit Taylor Swift bei den Grammy Awards 2016 in Los Angeles.

In einem TV-Interview haben beide nun erstmals ausführlich über die OP und die Zeit danach gesprochen. Gomez sagte, nachdem sie aufgewacht sei, habe sie zuerst ihre Mutter und ihren Stiefvater gesehen. Dann habe sie nach Raísa gefragt: "Ich habe dich gesehen und dir gesagt, dass ich dich liebe."

Seit Anfang Oktober können gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland heiraten. Das hat jetzt auch Umweltministerin Barbara Hendricks getan. Sie heiratete Lebenspartnerin Valérie Vauzanges, die sie seit fast 20 Jahren kennt. In einem Interview hatte Hendricks 2016 gesagt, sie habe Vauzanges über gemeinsame Freunde kennengelernt. "Es war eine Liebe, die sich langsam entwickelt hat."