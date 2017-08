Klatsch und Knatsch Warum Brad Pitt Shania Twain nicht beeindruckt hat

"That Don't Impress Me Much" - Shania Twain hat jetzt erstmals in einem Interview erklärt, wie Brad Pitt in ihrem Hit von 1997 gelandet ist. Berichte über Nacktfotos des Schauspielers hätten sie inspiriert, sagte sie dem "Billboard Magazine".

Sie habe sich gefragt, was die ganze Aufregung solle. "Wir sehen jeden Tag nackte Menschen. Das war es, was ich dachte", sagte sie. "Das beeindruckt mich nicht besonders" sei die Assoziation in diesem Moment gewesen. In ihrem Song zählt Twain jede Menge Dinge auf, die sie nicht beeindrucken - und jetzt wissen wir auch, was es mit dem Vers mit Brad Pitt auf sich hat. Es hätte jeder andere schöne Kerl sein können.

"Alle, die keine Feministen sind, sind Sexisten" - das sagte "Wonder Women"-Darstellerin Gal Gadot in einem Interview mit dem "Rolling Stone". Die ehemalige "Miss Israel" machte damit deutlich, dass sie für den Film nicht einfach nur ihren Job erledigte, sondern sich auch privat für die Gleichstellung von Frauen einsetzt.

Sie habe Momente erlebt, in denen sich Männer danebenbenommen hätten: "Nicht sexuell, aber unanständig in einer sexistischen Art. Respektlos", sagte Gadot. Bei "Wonder Woman" übernahm mit Patty Jenkins das erste Mal eine Frau bei der Verfilmung einer DC- oder Marvel-Vorlage die Regie.

Top-Model Naomi Campbell hat ihren Unmut über die personelle Besetzung der "Vogue"-Redaktion geäußert. Auf einem Team-Foto der britischen "Vogue"-Ausgabe sind ausschließlich hellhäutige Mitarbeiter zu sehen. Campbell postete das Foto des etwa 50-köpfigen Teams, mit dem sich Chefredakteurin Alexandra Shulman nach 25 Jahren verabschiedet hatte, auf Instagram. Dabei kritisierte sie den Mangel an Vielfalt.

Von Shulmans Nachfolger Edward Enninful erwartet sie nun ein bunteres Team. Die Zeichen stehen gut: Das ehemalige Model Enninful kam als Kind aus Ghana nach London. Er hatte bereits versprochen, dass er künftig auf mehr Vielfalt achten wolle.

Mark Wahlberg ist laut "Forbes" der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Der Hollywood-Star führt das aktuelle Ranking des US-Magazins an. Der Star der Filme "Daddy's Home 2" und "Transformers: The Last Knight" habe in den vergangenen zwölf Monaten 68 Millionen Dollar verdient, teilte das Magazin mit.

Auf dem zweiten Platz landete demnach US-Schauspieler Dwayne Johnson mit 65 Millionen Dollar. Johnson hatte beim "Forbes"-Ranking 2016 noch den Spitzenplatz belegt. Auf Platz drei folgte Vin Diesel mit 54,5 Millionen Dollar, vor Adam Sandler (50,5 Millionen Dollar) und Jackie Chan (49 Millionen Dollar).

Ziemlich viel Geld verdient seit Jahren auch Britney Spears. Allerdings schlägt sich die Sängerin auch schon seit Langem mit Gerüchten herum, sie singe bei Auftritten nicht wirklich. Es gebe einen Mix aus Playback und ihrem Gesang, weil sie so viel tanze, sagte sie kürzlich einem Reporter. Aber sie singe auf der Bühne, und zwar live. Die Kritik mache sie wütend, "weil ich mir den Arsch aufreiße".

Als müsse sie einen Beweis präsentieren, hatte Spears bei ihrer jüngsten "Piece of Me"-Show in Las Vegas eine Überraschung für die Zuhörer parat. Im Stil einer Rocklady sang Spears den Neunzigerjahre-Hit "Something to Talk About" von Bonnie Raitt - zweifellos ganz ohne Playback. "Ich will nur sichergehen, dass ihr Scheißkerle etwas habt, worüber ihr reden könnt", sagte sie ihren Fans - und röhrte los.

Dass Künstler ihrer Wut vor laufender Kamera freien Lauf lassen, kommt häufiger vor. In dieser Woche bespritzte Mel B in der US-Show "America's Got Talent" ihren Jurykollegen Simon Cowell mit Wasser und verließ kurzzeitig das Studio. Der 57-Jährige hatte sich zuvor einen ziemlich fragwürdigen Scherz erlaubt.

Über die technische Panne eines Kandidaten sagte er: "Das muss so gewesen sein wie bei Mel B's Hochzeitsnacht. Viele Erwartungen, wenig Ergebnisse." Die Sängerin lässt sich derzeit von ihrem zweiten Ehemann Stephen Belafonte scheiden. Ob sie auf Cowells Kommentar deshalb so unwirsch reagierte, ist nicht klar - sie setzte sich wenig später jedenfalls wieder auf ihren Platz.

Kein Platz war in diesen Tagen in einer australischen Bar für den dänischen Kronprinzen Frederik. Medienberichten zufolge hatte der 49-Jährige seinen Ausweis nicht dabei, als er die Jade Buddha Bar in Brisbane im Bundesstaat Queensland betreten wollte - und da verstehen australische Türsteher keinen Spaß.

Der Kronprinz und seine Begleiter drehten daraufhin laut "Brisbane Courier Mail" ab - und kehrten nach einer knappen Viertelstunde mit ihren diplomatischen Personenschützern zurück. Die konnten demnach den Manager überzeugen, dass die Kontrolle in diesem Fall nicht nötig sei.

Deutlich ernsteren Problemen sehen sich gerade Lindsey Vonn und Tiger Woods gegenüber: Unbekannte haben das Handy des US-Skistars gehackt - und Nacktfotos von ihr und Ex-Freund Woods ins Netz gestellt. "Es ist ein abscheulicher und widerwärtiger Eingriff in die Privatsphäre, wenn jemand private und intime Fotos stiehlt und sie illegalerweise veröffentlicht", hieß es einer Mitteilung der 32-Jährigen.