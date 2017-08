Großzügige Spende Kölner Zoo erbt 22 Millionen US-Dollar

Eine 93-jährige US-Amerikanerin will dem Kölner Zoo nach ihrem Tod ein Vermögen von 22 Millionen US-Dollar vererben. Elizabeth Reichert, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem jüdischen Mann von Köln über Israel in die Vereinigen Staaten ausgewandert war, bestätigte dies dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

"Wenn man sich überlegt, wohin man sein Geld vererbt, spielen die Erinnerungen eine große Rolle. Beim Zoo ist das Geld gut angelegt", sagte Reichert. Sie und ihr Mann seien immer Kölner gewesen und hätten die Domstadt nie vergessen.

Ihr Mann, Arnulf Reichert, musste sich während der NS-Zeit vor den Nazis verstecken und lebte im Untergrund. Später wurde er ein erfolgreicher Unternehmer in den USA. Kurz vor dessen Tod soll sich das Paar dann überlegt haben, ihr Vermögen dem Zoo in Köln zu überlassen. Der Millionen-Betrag fließt zunächst in eine Stiftung.

Reichert lebt mittlerweile in der Nähe von Philadelphia und will den Betrag in Raten zahlen lassen, weil die Stadt ihrer Meinung nach der Versuchung erliegen könnte, dem Tierpark die Zuschüsse zu kürzen.