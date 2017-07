König Felipe bei Queen Elizabeth: Majestät besucht Majestät

Königliche Kutsche, militärisch Ehren und Hunderte berittene Gardisten: Mit einer pompösen Zeremonie hat Queen Elizabeth II. den spanischen König Felipe VI. und seine Frau Letizia empfangen. Das Treffen war der erste Staatsbesuch eines spanischen Monarchen in Großbritannien seit 1986. Damals war noch Felipes Vater, König Juan Carlos I., zu Gast.

Die Königin begrüßte Felipe VI. zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip mit militärischen Ehren auf dem zentralen Exerzierplatz im Londoner Regierungsviertel. Anschließend fuhren die Staatsoberhäupter gemeinsam in einer Kutsche in den Buckingham-Palast. Begleitet wurden sie von Hunderten berittenen Gardisten. Prinz Philip und Königin Letizia folgten in einem zweiten Wagen. Die Zeremonie bildete den Auftakt zu einem dreitägigen Staatsbesuch.

Am Nachmittag wurde es dann politisch: König Felipe hielt eine Rede vor beiden Kammern des britischen Parlaments. Im Publikum waren unter anderem auch Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbin.

Der Monarch sprach ein Thema an, das seit dem Brexit-Referendum an Relevanz gewonnen hat: Gibraltar. Das britische Territorium mit etwa 32.000 Einwohnern könnte noch zu Streit führen. Laut den EU-Regeln für den Austrittsprozess soll die Regierung in Madrid bei Entscheidungen, die das britische Überseegebiet betreffen, ein Veto-Recht bekommen.

Er sei traurig darüber, dass Großbritannien die EU verlasse, sagte der spanische König. Er respektiere die Entscheidung aber. Er hob die enge, historische gewachsene Verbindung der beiden Länder hervor. Er sei zuversichtlich, dass die beiden Nationen in Sachen Gibraltar "auf eine Lösung hinarbeiten werden, die alle Beteiligten akzeptieren könnten."