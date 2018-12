Traditionen zum Fest So feiern die Royals Weihnachten

Großbritannien: Die Weihnachtszeit verbringen Queen Elizabeth II. und Prinz Philip für gewöhnlich auf ihrem Landsitz im englischen Sandringham. Meist bleibt das Paar gleich mehrere Wochen. Dorthin laden die 92 und 97 Jahre alten Regenten über die Festtage auch die engere Familie ein. Details verriet der Buckingham Palace bislang nicht.

Bereits 2017 dabei war auch Meghan Markle, die damals noch nicht mit Prinz Harry verheiratet war. Dieses Jahr veröffentlichten sie ein bislang unbekanntes Foto ihrer Hochzeit auf einer Weihnachtskarte. Auf der Karte von Prinz William und Herzogin Kate sind auch die Kinder George, Charlotte und Mini-Prinz Louis zu sehen. Die Royals besuchen stets gemeinsam den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene in Sandringham, das in der Grafschaft Norfolk liegt.

Spanien: Spaniens König Felipe VI. spricht traditionell an Heiligabend im Fernsehen zum Volk. 2017 hatte er sich dabei vor allem an die Bevölkerung und Politiker im Landesteil Katalonien gewandt. Er strebte in einem Referendum nach Unabhängigkeit. Dieses Jahr dürfte es zumindest diesbezüglich ruhiger werden - und der 50-Jährige kann mit seiner 46-jährigen Frau Letizia im Familienkreis feiern. Manchmal besuchen sie mit ihren elf und 13 Jahre alten Töchtern Sofía und Leonor aber auch eine Theateraufführung, ein Ballett oder das Kino.

Schweden: Die schwedische Königsfamilie verbringt die Weihnachtstage ohne offizielle Termine. Einen Tag vor Heiligabend hat Königin Silvia allerdings Geburtstag - und zu ihrem 75. werden zahlreiche geladene Gäste auf dem Schloss erwartet. Zur großen Freude der Königin wird auch ihre jüngste Tochter Madeleine dabei sein. Die Prinzessin lebt inzwischen mit ihrem Mann und den drei Kindern in den USA und kommt nicht mehr so häufig nach Schweden.

Dänemark: Königin Margrethe II. freut sich auf Weihnachten, auch wenn es das erste Fest ohne den im Februar gestorbenen Prinz Henrik sein wird. "Ich rechne damit, dass die ganze Familie kommt. Das wird schön mit allen Enkelkindern", sagte die 78-jährige Monarchin der Nachrichtenagentur Ritzau. Der Tradition nach wird die dänische Königsfamilie Weihnachten auf Schloss Marselisborg bei Aarhus feiern.

Norwegen: Das norwegische Königspaar feiert Heiligabend gemeinsam mit Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit und den Kindern im Kongsseteren. Das ist eine Art private Winterresidenz des Königs. In dem 100 Jahre alten Holzhaus in der Nähe der Skisprungschanze am Holmenkollen gibt es Bescherung an Heiligabend. Am ersten Weihnachtstag besuchen König Harald und Sonja, beide 81 Jahre alt, einen Gottesdienst in einer kleinen Kapelle am Holmenkollen.

Monaco: Auch bei Fürstin Charlène von Monaco und Fürst Albert II. geht es ganz familiär zu. Die 40-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein weihnachtliches Foto ihrer vierjährigen Kinder: Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques vor einem festlich geschmückten Tannenbaum. Der 60-jährige Fürst Albert II. und Fürstin Charlène feierten erst vor wenigen Tagen den vierten Geburtstag ihrer Zwillinge.

Belgien: Das belgische Königspaar besucht jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ein soziales Projekt - diesmal das Haus Biloba, ein Ort, an dem sich ältere Menschen treffen und austauschen können. Ebenfalls noch diese Woche besuchen König Philippe und Königin Mathilde ein Weihnachtskonzert im königlichen Palast. Der Kinderchor des königlichen Brüsseler Opernhauses tritt zusammen mit einigen Musikern auf. Den Heiligabend will die Familie ganz privat verbringen.