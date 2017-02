Samuel L. Jackson im Film "Ich kann mich jederzeit selbst anschauen"

Schnelle Autos, große Häuser, eigene Insel: Viele Filmstars leben im Überfluss und ziehen dadurch neidische Blicke auf sich. Samuel L. Jackson hat mit seinen Erfolgen als Schauspieler wohl mehr als genug verdient, um sich den ein oder anderen Luxus gönnen zu können.

Er sei eigentlich ganz einfach zufriedenzustellen, berichtete Jackson nun aber bei einem Besuch in der Sendung von Ellen DeGeneres, wo er seinen neuen Film "Kong Skull Island" bewarb. "Die Leute fragen mich immer, was das beste am Berühmtsein ist und ich sage ihnen immer, der Gratiskram", sagte Jackson.

Noch wichtiger ist ihm offenbar aber noch etwas anderes: sich selbst beim Schauspielern zuzugucken. "Als ich in New York am Theater spielte, wollte ich immer das Stück mit mir selbst darin sehen und das ist unmöglich", sagte der 68-Jährige. "Als ich dann die Chance bekam, in Filmen mitzuspielen, war ich im Paradies."

Unter dem Gelächter des Studiopublikums fügte er nicht ganz ernst hinzu: "Darum bin ich hier. Ich kann mich jederzeit selbst anschauen." Wenn er mal einen Abend auf dem Sofa verbringe und nicht wisse, was er sich anschauen solle, könne er ja immer noch auf sich zurückgreifen.

"Wenn ich zuhause durch die Kanäle zappe und es gibt nichts, das ich gucken will, gebe ich einfach meinen Namen in die Suchfunktion ein", sagte Jackson. "Dann kommt auch etwas, das ich schauen will."