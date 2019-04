Abschalten, ausspannen und die Natur genießen - das hat Schauspieler Kostja Ullmann in Neuseeland gemacht. Es habe sich so ergeben, dass er einen Monat Zeit gehabt habe, sagte der 34-Jährige. Er sei mit dem Rucksack durch das Land gereist.

Er sei jeden Tag gewandert, auch bei schlechtem Wetter. "Und das war ganz schön, weil ich dann einfach vier, fünf Stunden keiner Menschenseele begegnet bin", sagte Ullmann am Rande der Verleihung der Goldenen Kamera am Wochenende in Berlin.

"Und das tut auch manchmal ganz gut." Man rege sich immer viel zu viel auf. Da mal wieder zur Ruhe zu kommen, sei wichtig.

Wie gut ihm Neuseeland gefallen hat, zeigte Ullmann seinen Fans auch auf Instagram. Von seiner Reise veröffentlichte er mehrere Fotos. "Happy over the Clouds", schrieb der Schauspieler zu einem Foto, das ihn in Regenklamotten zeigt. Im Hintergrund sind Berge und ein Tal zu sehen.

Mitte Dezember hatte der Schauspieler die Trennung von seiner Frau Janin Ullmann bekanntgegeben. "Leute wir haben uns getrennt", schrieben beide zu einem Foto auf Instagram. "Wir kommen damit klar, ihr hoffentlich auch." Die beiden Schauspieler, die in Hamburg leben, waren zwölf Jahre zusammen. Das Paar hatte sich 2014 verlobt und 2016 seine Hochzeit bestätigt.

Ullmann war zuletzt unter anderem in der Amazon-Prime-Video-Serie "Beat" und im ZDF-Dreiteiler "Bella Germania" zu sehen.