Ex-Familienministerin Kristina Schröder erwartet ihr drittes Kind

Bei Ex-Familienministerin Kristina Schröder (CDU) steht erneut Nachwuchs an. "Wir sind glücklich und vor allem dankbar, dass wir im Frühling unser drittes Kind erwarten", sagte Schröder der "Welt". Sie freue sich auf die berufliche Auszeit. "Ich bin froh, dass ich dieses Mal nicht bereits nach acht Wochen wieder voll zurück in den Beruf muss, wie das bei den vorherigen Geburten der Fall war."

Schröder hatte 2011 als erste Bundesministerin im Amt ein Kind bekommen, 2014 folgte das zweite Kind. Das Geschlecht des dritten Kindes steht der 40-Jährigen zufolge noch nicht fest. "Unsere kleine Tochter Mathilde wünscht sich eine Schwester. Unsere große Tochter Lotte einen Bruder, aber einen netten", sagte sie. "Insofern können wir also entspannt abwarten, welcher Wunsch in Erfüllung geht."

Schröder ist mit dem scheidenden Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Ole Schröder (CDU), verheiratet. Beide sind in diesem Jahr auf eigenen Wunsch aus dem Bundestag ausgeschieden. Sie möchte als Unternehmensberaterin und Publizistin arbeiten. Er plant, seine frühere Tätigkeit als Rechtsanwalt wieder aufzunehmen.

Schröder sprach sich in der "Welt" für eine höhere Anerkennung von Eltern aus, die nach der Geburt zu Hause bleiben. Wer als Frau zwei oder drei Jahre danach zu Hause bleibe, gelte noch immer als "Heimchen am Herd", kritisierte die einstige Ministerin. "Das finde ich unglaublich anmaßend gegenüber Eltern, die bewusst Entscheidungen darüber treffen, wie sie die vielleicht wichtigsten Jahre in ihrem Leben verbringen wollen." Ein Bewusstseinswandel sei notwendig - auch in der Politik.