Schmusefoto bei Instagram Ariana Grande hat einen Neuen

Das Gerücht kursierte schon einige Wochen: Ariana Grande und Mac Miller, da läuft doch was. Die Rapperin und der Sänger, Seite an Seite zeigten sie sich in einem Sushi Laden in Los Angeles. Und laut Magazin "People" flanierten beide vor den MTV Video Music Awards jüngst gemeinsam durch New York.

Jetzt ist das Ganze doch ziemlich offiziell. Zwar fiel der Satz "Ja, wir sind ein Paar" bisher nicht. Die 23-jährige Rapperin aber veröffentlichte ein Foto bei Instagram, das kaum noch Zweifel zulässt. Sichtlich verliebt turtelt sie da mit dem ein Jahr älteren Miller auf dem Fußboden und umschlingt mit ihren Beinen seinen Oberkörper.

baabyyy Ein von Ariana Grande (@arianagrande) gepostetes Foto am 6. Sep 2016 um 16:28 Uhr

Ein langgezogenes "baabyyy" rundet das Bild ab. Grande war vorher mit dem Rapper Big Sean zusammen. Ihren neuen Schwarm kennt sie schon länger. Bereits im Jahr 2013 traten beide im Video zu ihrer Single "The Way" auf.

Mehr als 700.000 Fans gaben bei Instagram an, dass ihnen das neue Bild gefällt. Bei den MTV Video Music Awards stellte Grande ihre neue Single "Side to Side" vor - gemeinsam mit ihrer Kollegin Nicki Minaj.