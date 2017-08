Kylie Jenner als Firmenchefin Sie fühlt sich uralt - und doch nicht ernst genommen

Kylie Jenner ist gerade 20 geworden - und schon eine erfolgreiche Unternehmerin. Schon mit 19 Jahren Geschäftsführerin einer Kosmetikfirma (Kylie Cosmetics) zu werden, ist aber offenbar auch für eine der jüngsten Angehörigen des weitläufigen Kardashian-Clans nicht immer einfach. Das lässt sich der aktuellen Staffel der Reality-TV-Serie "Life of Kylie" entnehmen, wie das US-Magazin "People" berichtet.

Jenner kämpft demnach damit, ihre Rolle als Firmenchefin zu finden: Die Mehrheit der 19-Jährigen versuche noch, an der Uni zurechtzukommen, sagte Jenner. Sie hingegen trage bedeutende Verantwortung: "Ich fühle mich wie eine kleine alte Frau, die in den Körper einer 19-Jährigen gestopft wurde."

Sie habe aber auch Erfahrungen gemacht, die etlichen Altersgenossen vorenthalten blieben, sagte Jenner. "Ich habe viel gelernt." Trotzdem nähmen viele Leute sie wegen ihres Alters und ihres Rufs als Geschäftsfrau nicht ernst. "Aber so langsam fangen sie damit an, glaube ich."

Jenner wurde vor allem als Model und Internetstar bekannt. Ihre Pubertät erlebte sie als Darstellerin in der TV-Reality-Soap "Keeping Up with the Kardashians". Im vergangenen Jahr entwickelte sie sich zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau: Mit dekorativer Kosmetik, exklusiv auf ihrer Website angeboten, hat sie schätzungsweise zehn Millionen Dollar Gewinn gemacht.