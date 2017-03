Coachella-Festival in Kalifornien "Lasst uns in der Wüste Party machen"

Die Enttäuschung unter Beyoncé-Fans war groß: In diesem Jahr wird die Künstlerin nicht beim legendären Wüstenfestival Coachella im April in Kalifornien auftreten. Nun gibt es jedoch eine Ersatzbesetzung, die nicht weniger vielversprechend klingt: Lady Gaga wird den Platz ihrer schwangeren Kollegin übernehmen.

Wie die Veranstalter und Lady Gaga selbst mitteilten, soll die Sängerin am 15. und 22. April in der Wüstenstadt Indio als sogenannter Headliner auf der Bühne stehen. "Lasst uns in der Wüste Party machen", schrieb Lady Gaga bei Instagram, nachdem die Festivalleitung das neue Programm veröffentlicht hatte.

Das glamouröse Coachella-Festival, das zu den größten Musikfestivals der Welt zählt, findet an zwei Wochenenden statt. Es lockt jedes Jahr bis zu 200.000 Fans von Musik, Kunst und Mode in die Wüste. Das Musikprogramm an den beiden Wochenenden ist identisch. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin Beyoncé sollte als wichtigste Künstlerin an beiden Samstagen auftreten, während an den Freitagen die britische Rockband Radiohead und an den Sonntagen US-Rapper Kendrick Lamar als Headliner gebucht sind.

Die mit Zwillingen schwangere Beyoncé folgte mit ihrer Absage dem Rat ihrer Ärzte. Daraufhin sanken die Wiederverkaufs-Preise für die Festival-Tickets deutlich - die Coachella-Aufritte wären Beyoncés einzige Konzerte in diesem Jahr gewesen. Ihr Management teilte jedoch mit, dass die Sängerin im nächsten Jahr zu den sogenannten Headlinern gehören werde.

Der Auftritt wäre für Beyoncé eine Premiere gewesen. Sie erschien zwar bereits 2014 auf der Bühne des Festivals, allerdings als Tänzerin während des Auftritts ihrer Schwester Solange. Im Januar war bekannt geworden, dass sie als Star am Festival teilnehmen werde. Wenig später verkündete sie auf Instagram, mit Zwillingen schwanger zu sein.

Bei dem Festival treten unter anderem Lorde, Bon Iver, Father John Misty und Justice auf. Lady Gaga stellt mit ihrer Zusage sicher, dass es nach zehn Jahren erstmals wieder einen weiblichen Stargast gibt: Zuletzt war 2007 mit der isländischen Sängerin Björk eine Frau unter den Headlinern gewesen.