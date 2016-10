Lady Gaga und Michael Jackson Des Königs alte Kleider

Wenn Prominente in das Auto des US-Talkshow-Moderators James Corden steigen, dann singen sie nicht nur, sondern reden auch über ihre Ticks. Der letzte Gast in Cordens populärer Rubrik "Carpool Karaoke", in der der Moderator Stars durch Los Angeles fährt, war Lady Gaga. Die Sängerin verriet, dass sie Hunderte von Kleidungsstücken ihres verstorbenen Idols Michael Jackson besitzt: "Ich müsste mindestens 400 Stücke haben."

Zu ihrer Sammlung gehörten eine Jacke aus dem legendären "Thriller"-Video, ein Handschuh und viele seiner Tour-Kostüme. Sie bewahre sie in einem klimatisierten Schrank auf, um sie bestmöglich zu konservieren.

Lady Gaga Carpool

Lady Gaga, die nach eigenen Angaben erst vor wenigen Monaten ihren Führerschein machte, durfte auch kurz ans Steuer. Ihr holpriger Fahrstil veranlasste Corden jedoch, einen Helm aufzusetzen.