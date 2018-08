Klatsch und Knatsch Gaga ungewohnt

Den Roten-Teppich-Auftritt der Woche...

Großer Auftritt in Venedig Lady Gaga ist bislang vor allem als Sängerin bekannt - auch, wenn sie immer wieder Schauspielrollen übernahm. Nun präsentierte sie bei den Filmfestspielen in Venedig den Film "A Star is Born". In dem Streifen spielt sie die Hauptrolle. Mit dem Film gab Schauspieler Bradley Cooper sein Regiedebüt. Gleichzeitig spielt er die männliche Hauptrolle. Cooper verkörpert den ehemals erfolgreichen alkoholabhängigen Musiker Jackson Maine. Dann trifft er die junge Ally - gespielt von Lady Gaga - und entdeckt ihr Gesangstalent. Zu seiner Hauptdarstellerin hatte Cooper offenbar gleich einen guten Draht. Ein Grund dafür sei, dass sie beide aus italienisch-US-amerikanischen Familien kämen. Außerdem habe er sich sofort in das Gesicht und die Augen der 32-Jährigen verliebt, sagte Cooper. Für Lady Gaga sei es eine besondere Herausforderung gewesen, die Verletzlichkeit ihrer Rolle darzustellen, sagte sie. Cooper habe ihr das Make-Up vom Gesicht gewischt. "Er wollte mich mit nichts sehen", sagte Lady Gaga.

Die Entschuldigung der Woche...

Entschuldigung im Radio Kanye West hat sich in einem Radiointerview für eine Äußerung zu Sklaverei entschuldigt. "Wenn man von 400 Jahren Sklaverei hört, von 400 Jahren, dann klingt das nach einer Wahl" - das hatte Kanye West in einem Interview im Mai gesagt. Der Satz löste Empörung aus. Auch Wests Ehefrau Kim Kardashian war offenbar alles andere als begeistert. In einem Interview mit der "New York Times" sagte West, er habe mehrere Familienmitglieder angerufen und gefragt: "Denkt Kim darüber nach, mich zu verlassen?" Nun hat sich der Rapper für seinen Kommentar zu Sklaverei entschuldigt. "Es tut mir leid", sagte er einem Radiosender in Chicago. In dem Interview sprach West auch über Trump. Immer wieder hatte er sich als Unterstützer des Präsidenten gezeigt. "Ich liebe Trump", sagte der Rapper einmal. Moderator Jimmy Kimmel fragte den Rapper kürzlich im TV: "Sie haben einmal den berühmten und starken Satz gesagt: 'George Bush sind Schwarze egal.' Was lässt Sie glauben, dass es bei Donald Trump anders ist?" West überlegte lange, dann schaltete der Moderator in die Werbepause. Später hieß es, West sei von der Frage überrumpelt gewesen, was er dementierte. In dem Radiointerview sagte West jetzt über Trump: "Ich glaube, dass ihm wichtig ist, was Schwarze von ihm halten." Trump wolle der größte Präsident aller Zeiten werden. "Er weiß, dass er das nur sein kann, wenn ihn die schwarze Community akzeptiert."

Die Date-Regeln der Woche...

Es darf nur einen Promi geben Bei der Partnerwahl verfolgt Christina Aguilera seit Jahren eine Regel: Hollywoodstars, seien es Schauspieler, Musiker oder andere berühmte Männer aus der Branche, trifft die Sängerin nicht. So sagte es die 37-Jährige zumindest in einem Interview mit der amerikanischen "Cosmopolitan". Sie könne nur einen Star in ihrer Beziehung gebrauchen. Und das sei sie selbst, sagte Aguilera. Möglichkeiten, einen Prominenten zu treffen, hätte es in der Vergangenheit trotzdem genug gegeben. "Aber es ist nicht mein Stil, einen anderen Menschen aus der Branche zu daten." Die Regel bezieht sich offenbar nur auf wirkliche Stars. Denn Aguileras Verlobter, Matthew Rutler, stammt durchaus aus einer verwandten Branche: Er ist Filmproduzent. Das Paar lernte sich am Set des Films "Burlesque" kennen. Vor vier Jahren kam ihre gemeinsame Tochter des Paars zur Welt. Aus der Beziehung mit ihrem Ex-Ehemann Jordan Bratman hat die Sängerin bereits den zehn Jahre alten Sohn Max Liron. Die Sängerin und der Musikproduzent trennten sich nach sechs Jahren.

Die beste Vorbereitung auf einen Filmkuss...

Erst der Kaugummi, dann der Kuss Ein Kuss am Filmset gehört für viele Schauspieler zum Arbeitsalltag. Doch wie sich die Darsteller darauf vorbereiten, unterscheidet sich, sagt Schauspielerin Anna Kendrick. Für ihren neuen Film "A Simple Favor" haben sie und ihre Kollegin Blake Lively die Lippen gespitzt. Damit sich ihre Kusspartnerin beim Dreh besonders wohlfühlte, sorgten beide für eine frische Atmosphäre, erzählte Kendrick im Interview mit dem Magazin "Pride Source". Bei Kussszenen denke sie jedes Mal nur über eine Frage nach, sagte Kendrick: "Wer hat einen Kaugummi?" "Ich habe noch nie einen Mann erlebt, der davor einen Kaugummi gesucht hat", sagte die 33-Jährige. Mit Blake Lively sei das anders gewesen. "Wir waren die zwei minzig-frischesten Menschen, die sich jemals in der Geschichte von Amerika geküsst haben", sagte Kendrick über den Kuss mit ihrer Kollegin. Auch außerhalb der Kameras habe sie schon mal eine Frau geküsst, sagte die Schauspielerin. Dennoch habe sie noch nie emotionale Tiefe für eine Frau verspürt. Die empfindet sie für Ben Richardson. Mit dem Kameramann ist sie seit 2014 zusammen. Auch Kollegin Blake Lively küsst seit vielen Jahren nur noch einen Mann. Seit 2012 ist sie mit Schauspieler Ryan Reynolds verheiratet. Das Paar lernte sich im Jahr 2011 bei Dreharbeiten zu dem Film "Green Lantern" kennen. Mittlerweile haben Lively und Reynolds zwei Töchter.

Die Vaterfreuden der Woche...

Vater Eddie Eddie Murphy wird noch einmal Vater - zum zehnten Mal: Der 57-Jährige und seine Freundin Paige Butcher seien "glücklich zu verkünden, dass sie im Dezember ihr zweites gemeinsames Kind erwarten", zitierte unter anderem das Promi-Portal "People" aus dem Statement eines Sprechers. Die 39 Jahre alte Schauspielerin aus Australien und Murphy sind seit 2012 ein Paar. 2016 kam ihre Tochter Izzy Oona zur Welt. Murphys Karriere begann im Alter von 15 Jahren als Stand-Up-Comedian, vier Jahre später stieß er zur legendären Show "Saturday Night Live" - als bis dahin jüngstes Mitglied. Er versuchte sich als Musiker und wurde berühmt durch seine Auftritte in Hollywood-Filmen wie "Die Glücksritter", "Beverly Hills Cop" und "Der verrückte Professor". Als Markenzeichen zählt sein schnelles Sprechen - er lieh beispielsweise dem Esel aus "Shrek" seine Stimme. Der US-Komiker und Schauspieler hat aus mehreren Beziehungen bislang insgesamt neun Kinder im Alter von zwei bis 29 Jahren, darunter fünf Kinder mit Ex-Ehefrau Nicole Mitchell. Aus der kurzen Beziehung mit Ex-Spice-Girl Melanie Brown stammt die elfjährige Tochter Angel.

Die Geburtstagsgrüße der Woche...

Glückwünsche, Liebe und Fotos Zum 38. Geburtstag ihres Taufpaten schwelgt Paris Jackson in Erinnerungen. "Ich wünsche dir den schönsten aller Geburtstage Mack Attack", schreibt die Tochter von Michael Jackson auf Instagram. "Ich liebe dich so sehr und trage dich nah an meinem Herzen, für immer", schreibt die 20-Jährige weiter und postet zu dieser persönlichen Nachricht alte Fotos von sich und dem Darsteller von "Kevin - allein zu Haus". Dazu gehört auch ein Foto, das ihren Vater Michael Jackson mit Culkin beim Videodreh zu dessen Song "Black or White" zeigt. Der Sänger und der Kinderstar standen sich sehr nah. Und so ist Culkin nicht nur der Patenonkel seiner Tochter Paris, sondern auch ihrer beiden Brüder Prince Michael und Blanket. Wie nahe sich Culkin und seine Patentochter stehen, erzählte er vor einigen Monaten in dem Podcast "WTF". "Ich behüte sie sehr", sagte Culkin. Jackson sei wunderschön und klug, er liebe sie sehr. Die 20-Jährige modelt, schauspielert und singt in einer Band. Vor Kurzem war sie wegen eines Prozesses in den Schlagzeilen. Vor Gericht erlangte sie einen Sieg gegen einen Mann, der sie bedroht und gestalkt haben soll. Jackson war elf Jahre alt, als ihr berühmter Vater starb. Später hatte sie mit Suchtproblemen zu kämpfen. Dieses Bild zeigt sie im Jahr 2012 mit ihren Brüdern Prince Michael (rechts) und Blanket. Michael Jackson war am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren gestorben.

Der neuste Zuwachs des britischen Königshauses...

100 Tage im Glück 100 Tage her: der erste Hochzeitskuss von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Das Paar heiratete am 19. Mai. Zum ersten kleinen Ehe-Jubiläum des Paares sind sich die meisten Briten sicher: Die Herzogin von Sussex passt gut in das neue Königshaus und hat Schwung in die Familie gebracht. Nach 100 Tagen Ehe freuen sich Meghan und Harry zudem über tierischen Familienzuwachs. Wie mehrere Medien berichten, ist in ihre Wohnung im Kensington Palast ein neuer Hund eingezogen. Dabei soll es sich um einen Labrador handeln. Die königliche Familie liebt Hunde. Die Queen ließ sich mit ihren Corgis fotografieren, Prinz William und Herzogin Catherine spielen mit Cockerspaniel Lupo - und auch Meghan lebte in ihrer alten Heimat Toronto mit zwei Vierbeinern, Bogart und Guy, zusammen. Doch nur Hund Guy konnte Meghan nach Großbritannien begleiten. Bogart brachte die Herzogin bei Freunden unter. Die lange Reise nach Europa wäre für ihn wegen seines Alters zu anstrengend gewesen, hieß es. Neben ihrer Liebe zu Hunden teilt Meghan übrigens noch eine Gemeinsamkeit mit der Großmutter ihres Mannes. Auch sie setzt modische Akzente und wurde kürzlich vom "Tatler"-Magazin zu den 30 am besten angezogenen Briten gekürt - ebenso wie die Queen. Auch mit Kindern verstehen sich Harry und Meghan gut. Nach 100 Tagen Ehe fragen sich so immer mehr Briten: Wann kommt der Nachwuchs? Harrys Bruder Prinz William und dessen Frau Catherine wurden im Frühjahr bereits zum dritten Mal Eltern. Hier sieht man Harry und Meghan auf der Taufe des kleinen Prinz Louis. Aktuell haben Harry und Meghan offenbar erst einmal andere Pläne: Sie reisen im Herbst nach Australien, Neuseeland, Tonga und Fidschi.

