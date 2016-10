Karaoke im Auto Lady Gaga singt und pöbelt

Aus dem Auto dröhnt "Bad Romance" von Lady Gaga, Fahrer und Beifahrerin singen laut mit. Die Beifahrerin öffnet das Fenster auf ihrer Seite und pöbelt andere Verkehrsteilnehmer an. An sich ein aus Innenstädten bekanntes Bild. Das Besondere diesmal: Die Beifahrerin ist Lady Gaga selbst.

Der Talkshow-Moderator James Corden fährt regelmäßig Prominente durch die Gegend. Michelle Obama saß schon mit ihm im Auto; auch Adele cruiste mit ihm durch die Stadt. Diesmal ist Lady Gaga die Beifahrerin. Die Sendung ist morgen Abend zu sehen, eine Vorschau gibt es aber jetzt schon.

Lady Gaga singt nicht nur mit dem Moderator. Sie macht sich auch auf ganz unglamouröse Weise nützlich: "Vielen Dank, dass du mir hilfst, zur Arbeit zu kommen", sagt Corden zu Beginn der Fahrt.

Dann öffnet Lady Gaga das Fenster und brüllt: "Move!" (sinngemäß: "Aus dem Weg!") Corden greift das Stichwort auf und stimmt den Song "Move Bitch!" vom US-Rapper Ludacris an. Nach wenigen Sekunden rappt Lady Gaga mit und die beiden kommen auch musikalisch in Fahrt.

Dann der Höhepunkt: Die Sängerin und der Moderator performen Lady Gagas Hit "Bad Romance" im Duett - samt Choreografie. Zwischendurch wird darüber geplaudert, was bei der Sängerin in den nächsten Monaten auf dem Plan steht. Der wohl wichtigste Termin: Lady Gaga tritt Anfang Februar in der Halbzeitpause des Super Bowls auf.