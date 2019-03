Die frisch gekürte Oscar-Preisträgerin braucht nicht immer die große Bühne: Mit einem Auftritt hat Lady Gaga die Besucher eines kleinen Nachtklubs in Hollywood überrascht. Das berichtete unter anderem das Musikmagazin "Rolling Stone".

"Ich bin hier, um euch den Spaß zu verderben", scherzte die Sängerin in der Nacht zum Freitag vor den Gästen im "Black Rabbit Rose"-Klub. Videos und Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen den Auftritt der 32-Jährigen.

Sie sei ihr ganzes Leben lang als unverantwortlich bezeichnet worden, erzählte die Sängerin vor ihrem ersten Song. Sauer mache sie das aber nicht. "Denn da ist etwas Wahres dran", sagte sie. "Und ich höre gerne die Wahrheit."

Anschließend stimmte sie die Hits von Frank Sinatra "Call Me Irresponsible" und "Fly Me To The Moon" an. Beide Songs sind Teil ihrer derzeitigen Bühnenshow "Lady Gaga Jazz & Piano" in Las Vegas.

Ende Februar hatte die Sängerin für ihren Song "Shallow" aus dem Musikdrama "A Star Is Born" ihren ersten Oscar gewonnen. Zusammen mit Co-Star und Regisseur Bradley Cooper trug sie das Lied vor. Das emotionale Duett war einer der Höhepunkte der diesjährigen Show.