Auf dem Foto sind drei Paar schneeweiße Sportschuhe zu sehen, groß, mittelgroß und winzig klein. Ist diese Botschaft schon eindeutig, so schuf Laura Ludwig in dem dazugehörigen Text Fakten. "Morph und ich erwarten unser Baby im Juni", schrieb die Beachvolleyball-Olympiasiegerin. Sie ist seit einigen Jahren mit Bundestrainer Imornefe Bowes aus Schottland liiert.

Ludwig ist schwanger und wird 2018 pausieren. Sie erwartet ihr erstes Kind im Juni. "Langsam deutet sich eine kleine Murmel an - und sie kommt nicht nur von der Weihnachtsgans", schrieb die 31-Jährige auf der gemeinsamen Facebook-Seite mit ihrer Partnerin Kira Walkenhorst, die sich derzeit von einer Hüftoperation erholt.

Das Foto, mit dem Ludwig die frohe Botschaft verkündet, ist übrigens nicht neu. Auch die Partnerin von Bastian Schweinsteiger, Ana Invanovic, hatte es verwendet, als sie ihre Schwangerschaft bekanntgab. Liegt vielleicht daran, dass Ivanovic und Ludwig von dem Hersteller der Schuhe gesponsert werden.

Ludwig und Walkenhorst hatten nach Olympia-Gold 2016 in dieser Saison den Weltmeistertitel gewonnen und wurden eine Woche vor Weihnachten erneut zu Deutschlands "Mannschaft des Jahres" gekürt. Walkenhorst habe sie von Anfang an bei dem Plan einer Babypause unterstützt, so Ludwig.

Die Beachvolleyballerin will ihre Karriere nach der Babypause fortsetzen. "Ich werde definitiv weitermachen. Klares Ziel bleibt die WM 2019 und die Olympia-Titelverteidigung 2020 in Tokio", sagte Ludwig der "Bild"-Zeitung.

Ludwig und die vier Jahre jüngere Walkenhorst spielen seit 2013 zusammen. Das Duo hat neben den Triumphen bei Olympia und der Weltmeisterschaft drei deutsche Meisterschaften gefeiert sowie zwei EM-Titel und zwei Siege beim Worldtour-Finale erkämpft.

Beide waren zuletzt aber auch durch Verletzungen gehandicapt. Ludwig musste zu Jahresbeginn nach einer Schulteroperation pausieren, Walkenhorst hatte Probleme mit Schulter, Rücken und Hüfte. Sie musste sich inzwischen schon achtmal operieren lassen.