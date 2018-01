Baujahr 2017, atemberaubende Aussicht bis zum Meer, exklusive Lage im Stadtteil Brentwood - so preist die Immobilienplattform Trulia eine Luxusvilla in Los Angeles an. LeBron James scheint das überzeugt zu haben. Der Superstar der Basketball-Profiliga NBA hat das 1500-Quadratmeter Anwesen kürzlich für 23 Millionen Dollar gekauft.

James, der für die Cleveland Cavaliers spielt, bekam für das Geld unter anderem acht Schlaf- und elf Badezimmer. Der 33-Jährige soll mit einem Aufzug direkt auf die Dachterrasse des Gebäudes gelangen können. Eine beheizte Loggia bietet den Angaben zufolge eine Outdoor-Küche mit Grill und Zapfanlage.

Für Besuch gibt es eine eigene Gästesuite. Platz genug für Freunde und Verwandte dürften auch das Heimkino, der Weinkeller mit angeschlossener Bar und ein Zigarrenraum mit Luftreinigungstechnik bieten.

Der Sportler kann in seinem eigenen Fitnessstudio mit Innen- und Außenbereich trainieren. Anschließende Erholung ist im Wellnessbereich möglich. Dieser soll über Dampfbad, Sauna und Massageraum verfügen. Der Garten mit Pool dürfte in dieser Preiskategorie schon als Standard gelten.

LeBron James ist bereits jetzt eine NBA-Legende. Der 2,03 Meter große Cavaliers-Kapitän ist eine Kategorie für sich: bester, bestbezahlter, bekanntester Basketballer der Welt, Unternehmer, Produzent, Schauspieler, Model, Wohltäter, Multimillionär, Superstar. King James.

Seinen Status nutzt er regelmäßig, um sich deutlich gegen Rassismus auszusprechen: "Wir Amerikaner, egal, welche Hautfarbe wir haben, egal, wer wir sind, müssen verstehen, dass wir alle gleiche Rechte haben und für etwas stehen können." Im Dezember trug er bei einem Spiel in Washington einen schwarzen und einen weißen Schuh, auf beiden Fersen stand in goldener Schrift das Wort "Equality".