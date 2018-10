Endometriose Lena Dunham hat sich Eierstock entfernen lassen

Es ist noch kein Jahr her, dass sich Lena Dunham einer Hysterektomie unterzogen hat, der operativen Entfernung ihrer Gebärmutter. Nun musste die Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin erneut unters Messer. Wegen anhaltender Schmerzen ließ sich die 32-Jährige den linken Eierstock entfernen.

Nach der Operation veröffentlichte Dunham auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich - und berichtete über ihre gesundheitlichen Probleme. "Ich hatte eine zweistündige OP, um meinen linken Eierstock entfernen zu lassen, der von Narben- und Bindegewebe umschlossen war." Dies habe ihr unter anderem Schmerzen beim Gehen und Toilettengang bereitet, so Dunham. In den vergangenen Monaten sei es immer schlimmer geworden.

"Meine Mutter hat dieses Foto gemacht, nachdem ich neun Stunden lang mit niedrigem Blutdruck in einem Aufwachraum verbrachte", schrieb Dunham. Ich war so weggetreten, dass ich dachte, ich sähe sinnlich-launisch aus."

Sie habe eine Lektion gelernt, so Dunham: "Gesundheit ist nicht linear. Dinge verbessern sich und Dinge geraten ins Stocken." Sie sei glücklich darüber, eine Krankenversicherung zu haben. "Aber gleichzeitig bin ich schockiert darüber, was mein Körper für mich tut und was er nicht für mich tut", schrieb die US-Amerikanerin. "Und ich bin rot vor Wut darüber, dass der Zugang zu medizinischer Versorgung in diesem Land ein Privileg und kein Recht ist."

Vor zwei Monaten hatte Dunham mit einem anderen Instagram-Post Aufsehen erregt. Auf drei Fotos zeigte sie sich vollkommen nackt - der Hintergrund dafür war ernst: ein Hinweis auf die operative Entfernung ihrer Gebärmutter.

Dunham hatte sich für die Hysterektomie entschieden, weil sie die Schmerzen einer zehn Jahre anhaltenden Endometriose nicht mehr ertragen konnte, wie sie in einem Gastbeitrag für die "Vogue" schrieb.

Die 32-Jährige wurde durch die preisgekrönte HBO-Serie "Girls" bekannt, die von 2012 bis 2017 ausgestrahlt wurde. Darin geht es um vier junge Frauen, die versuchen, das Leben in New York zu meistern. Dunham war nicht nur die Hauptdarstellerin, sondern auch Produzentin, Drehbuchautorin und Regisseurin. Sie nutzte die Serie, um ihre eigenen Erfahrungen zu verarbeiten.