Lena Dunhams neuester Aussetzer "Ich hatte keine Abtreibung, aber ich wünschte, ich hätte eine gehabt"

"Ich hatte noch keine Abtreibung, aber ich wünschte, ich hätte eine gehabt" - mit solchen Sprüchen macht Frau sich selbst bei Abtreibungsbefürwortern keine Freunde. Rausgehauen hat das Statement die US-Schauspielerin Lena Dunham in ihrem Podcast "Women of the Hour", "Frauen der Stunde".

In den sozialen Netzwerken wurde ziemlich erwartbar Kritik laut. Auch beim Webzine "Daily Beast" zeigte man sich verärgert: "Es reicht, Lena Dunham!", kommentierte die Journalistin Erin Gloria Ryan. Das Zerrbild, das Dunham vom liberalen Feminismus zeichne, erschwere die Arbeit von Abtreibungsbefürwortern, anstatt sie zu unterstützen. "Das ist nicht mitfühlend, es ist bizarr." Dunham verhalte sich abscheulich, so als wolle sie einem Patienten nach einer Blinddarmoperation sagen: "Ich wünschte, ich hätte auch keinen Blinddarm mehr."

Abtreibung sei nun mal ein medizinischer Eingriff - unangenehm, zeitaufwendig und teuer. Blut würde fließen, die Frauen quälten sich mit Krämpfen, im Warteraum rieche es nach Desinfektionsmittel und Angst, so Ryan. Vor der Tür lauerten Abtreibungsgegner, die die Frauen als Mörderinnen bezeichneten. Von Gewissensbissen und moralischen Bedenken ganz zu schweigen.

Beeindruckt von den harschen Reaktionen ruderte Dunham jetzt zurück. Sie habe niemals beabsichtigt, Schwangerschaftsabbrüche zu bagatellisieren, ließ sie ihre Fans via Instagram wissen. Sie habe aus verschiedenen Perspektiven zeigen wollen, was Frauen dazu bringe, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden "und was körperliche Autonomie bedeutet".

"Ich hoffe sehr, dass mein geschmackloser Witz nicht die fantastische Arbeit all der Frauen herabmindert, die an dem Podcast teilgenommen haben." Die Botschaft sei nicht angekommen, das Ganze ihr Fehler gewesen.

In einem Gespräch hatte eine junge Frau Dunham demnach aufgefordert, über ihre eigene Erfahrung mit Abtreibung zu berichten. Weil sie die nicht hatte, sagte Dunham den fatalen Satz: "Ich hatte noch keine Abtreibung, aber ich wünsche ich hätte eine gehabt." Als Rückversicherung ihrer Solidarität mit den betroffenen Frauen, sozusagen.

"Ich würde nie, nie bewusst die emotionale und körperliche Herausforderung eines Schwangerschaftsabbruchs verharmlosen", so Dunham. "Mein einziges Ziel ist es, zu sensibilisieren und Stigmatisierung abzubauen."

Dunham, die mit der TV-Serie "Girls" bekannt wurde, sorgt regelmäßig für kleine oder große Skandale. Unlängst verbreitete sie ein Foto, das sie mit derangiertem Gesichtsausdruck auf der Toilette zeigt. Die Aufregung kam so verlässlich wie die Frage nach dem Geisteszustand der 30-Jährigen. Sie selbst hat ihre Erfahrungen mit Psychotherapie, Nervenzusammenbrüchen, fiesen Männern und schlechtem Sex schon vor zwei Jahren in einer Autobiographie verarbeitet.