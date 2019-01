Lena Meyer-Landrut Nach acht Jahren Beziehung getrennt

Die Sängerin Lena Meyer-Landrut hat auf Instagram die Trennung von ihrem Freund bekannt gegeben. Acht Jahre war sie mit ihrem Partner Max liiert. Es geschah "alles in Liebe", schrieb die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010.

Warum Meyer-Landrut und ihr Partner nun getrennte Wege gehen, verriet die Sängerin nicht. Stattdessen appellierte sie an ihre Fans und die Medien, ihre und insbesondere die Privatsphäre ihres ehemaligen Partners Max zu schützen.

Erst vor zwei Monaten sagte Meyer-Landrut in einem SPIEGEL-Interview, dass sie im vergangenen Jahr den Fokus auf sich selber verloren habe. "Ich musste alles einmal reflektieren und aufarbeiten, das war der Grund, warum ich mir dann auch eine kleine Auszeit genommen habe", so die Sängerin (das gesamte Interview finden Sie hier).

In dem Gespräch im November schwor Meyer-Landrut noch auf die Liebe. Auch auf ihrem aktuellen Album gehe es um "Selbstliebe, um romantische Liebe und um Nächstenliebe", so die Künstlerin in dem Interview. Der passende Titel der Platte: "Only Love L".

Bleibt zu hoffen, dass die Sängerin trotz Trennung den Glauben an die Liebe nicht verloren hat.