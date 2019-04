Lena Meyer-Landrut "Alles, was ich kreativ gemacht habe, fand ich kacke"

Die Veröffentlichung ihres Albums und auch eine damit verbundene Tournee hatte Lena Meyer-Landrut verschoben. Erst am Freitag - und damit mehrere Monate später als geplant - kam "Only Love, L" auf den Markt. Nun hat sich die Sängerin in einem Interview mit "Zeit Campus" zu der Verspätung geäußert.

Demnach durchlebte Meyer-Landrut während der Produktion eine Sinnkrise. "Alles, was ich kreativ gemacht habe, fand ich kacke, als hätte ich mich selbst in dem ganzen Trubel verloren", sagte die Sängerin. Sie hatte im Januar auch die Trennung von ihrem langjährigen Freund Max öffentlich gemacht.

Auch der Stress habe ihr zu Schaffen gemacht. "Ich habe bemerkt, dass ich keine Inspiration hatte. Ich war immer müde. Ich war immer ein bisschen traurig", sagte die Sängerin.

Schließlich habe sie "Pause gedrückt, bevor ich durchdrehe und das Burn-out kommt", sagte Meyer-Landrut. Dafür habe sie ihr Smartphone acht Wochen lang ausgeschaltet. Die sozialen Medien spielen für sie aber ohnehin nur noch eine untergeordnete Rolle. "Es toucht mich nicht mehr", sagte Meyer-Landrut. Likes und Shares seien ihr "echt egal".

Zuvor hatte Meyer-Landrut bereits im SPIEGEL-Interview darüber gesprochen, dass sie auf dem neuen Album auch Angriffe und Hass im Internet thematisiert (Lesen Sie hier das ganze Interview). Der Name des Albums, "Only Love, L" greife ihren Umgang mit den Anfeindungen auf: Sie reagiere einfach mit Liebe.