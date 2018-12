Hollywood Leonardo DiCaprio muss Oscartrophäe zurückgeben

Es dauerte viele Jahre bis Leonardo DiCaprio 2016 endlich den ersehnten Oscar gewann. Für seine Rolle in "The Revenant" wurde der Schauspieler mit der Trophäe ausgezeichnet. Doch das war nicht der einzige "Goldjunge" im Besitz des 44-Jährigen.

Der malaysische Investor Jho Low schenkte ihm einst die Statue, die Marlon Brando 1955 für "Die Faust im Nacken" gewann - und genau diese musste DiCaprio nun wieder hergeben, wie die "New York Times" berichtete.

Jho Low finanzierte den Film "The Wolf of Wall Street" mit, in dem DiCaprio die Hauptrolle spielte - einen Wall-Street-Schwindler. Mittlerweile ist der 37-jährige Malaysier untergetaucht. Er soll an Finanzverbrechen beteiligt gewesen sein. Mehr zu dem Fall lesen Sie hier.

DiCaprio übergab deshalb Medienberichten zufolge die Oscarstatue den Behörden. Außerdem musste er sich auch von weiteren wertvollen Geschenken, die er von Jho Low erhalten haben soll, trennen. Darunter war auch Pablo Picassos Gemälde "Nature Morte au Crâne de Taureau".