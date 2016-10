DiCaprio kämpft gegen Korruptionsskandal Die Gier ist doch nicht grenzenlos

In "The Wolf of Wall Street" spielt Leonardo DiCaprio einen skrupellosen Banker, der Getrieben von Habgier Millionen scheffelt - auch, wenn er dabei gegen das Gesetz verstößt. Im wahren Leben scheint der Schauspieler mehr Wert darauf zu legen, nach den Regeln zu spielen. Seine Klimaschutzstiftung steht im Verdacht, Geld aus einem Korruptionsskandal bekommen zu haben. DiCaprio kündigte an, die Summe zurückzahlen zu wollen.

Das Geld, um das es geht, stammt möglicherweise aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB. Malaysias Regierungschef Najib Razak hatte ihn 2009 angelegt, um Modernisierungsprojekte in dem Land zu finanzieren. Doch mindestens vier Milliarden Dollar des öffentlichen Geldes verschwanden in dunklen Kanälen, einiges davon soll bei Verwandten des Regierungschefs gelandet sein.

Das ist der Punkt, an dem DiCaprio ins Spiel kommt. Der Schauspieler ist mit Riz Aziz, einem Stiefsohn des Politikers, eng befreundet. Dessen Filmfirma produzierte und finanzierte DiCaprios Wall-Street-Blockbuster. Das US-Justizministeriums ist sich sicher, dass ein Teil der Förderung aus dem Staatsfonds stammte und illegal verwendet wurde. Deshalb entschlossen sich die USA, die neu anfallenden Lizenzgebühren des Films einzukassieren.

Unterstützung der Justiz

Unterschlagenes Geldes soll Riz Aziz allerdings auch an die Umweltstiftung DiCaprios gespendet haben. Der Schauspieler gab jetzt in einem Statement an, aus den Medien von der Korruptionsaffäre erfahren zu haben. Er wolle die Ermittlungen unterstützen, erklärte seine Stiftung. Der Hollywoodstar habe deshalb Kontakt zur US-Justiz aufgenommen und um Hinweise gebeten.

Sollte tatsächlich in irgendeiner Form Geld an ihn oder seine Stiftung geflossen sein, wolle er dies so rasch wie möglich rückerstatten. Auch anderweitige Geschenke, die mit dem Skandal in Verbindung stünden, wolle er zurückgeben.

Der Schweizer Bruno-Manser-Fonds, der sich für den Schutz der Wälder einsetzt und eine Kampagne gegen die Korruption in Malaysia führt, begrüßte DiCaprios Initiative. Viele Fragen zu den Verflechtungen seien aber noch offen, erklärte der Fonds. Zudem appellierte er an den Oscar-Preisträger, seine Millionengage aus dem Film zurückzuzahlen.