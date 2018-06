Lilly Becker über Ehe-Aus "Es tut so unglaublich weh"

Sie stand bei Auftritten stets fest an seiner Seite und schrieb ihrem Mann zum 50. Geburtstag sogar einen öffentlichen Liebesbrief: Nun hat sich Lilly Becker das erste Mal zum Ehe-Aus zwischen ihr und Boris Becker geäußert - und verraten, welche Rettungsversuche es gab.

"Es tut so unglaublich weh", sagte das niederländische Model dem Magazin "Stern". Das Ehepaar versuchte demnach mit einer gemeinsamen Therapie, die Beziehung zu kitten - aber ohne Erfolg. "Trennung ist die einzige Lösung", sagte die 41-Jährige. Ihre Beziehung mit dem Ex-Tennis-Profi beschrieb sie so: "Wir waren in allem immer sehr leidenschaftlich, im Leben, in der Liebe, im Sex und im Streit."

In der vergangenen Woche hatte ein Anwalt von Becker die "einvernehmliche und freundschaftliche" Trennung des Paares bestätigt. Der dreifache Wimbledon-Sieger und die Niederländerin hatten sich 2005 kennengelernt und im Juni 2009 geheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Amadeus, geboren im Februar 2010.

Den Eltern sei das Wohlergehen des Jungen am wichtigsten - auch deshalb bitte man darum, insbesondere die Privatsphäre des Kindes zu achten, hatte es in der Mitteilung des Anwalts geheißen. Und weiter: Von Boris und Lilly Becker werde es keine weiteren Erklärungen zu der Trennung geben. Das hielten die beiden nun aber offenbar doch nicht aus. Auch Boris Becker hatte sich kurz nach Bekanntwerden der Neuigkeit zu Wort gemeldet.