Intime Fotos mit Tiger Woods Lindsey Vonn wird Opfer von Hackern

Unbekannte haben das Handy von US-Skistar Lindsey Vonn gehackt - und Nacktfotos von ihr und ihrem Ex-Freund Tiger Woods ins Netz gestellt. "Es ist ein abscheulicher und widerwärtiger Eingriff in die Privatsphäre, wenn jemand private und intime Fotos stiehlt und sie illegalerweise veröffentlicht", ließ die 32-jährige Vonn über ihren Sprecher dem US-Magazin "People" mitteilen.

Die Fotos sind mittlerweile auf einigen Webseiten zu sehen, wogegen die Sportlerin rechtliche Schritte einleiten will. "Sie glaubt, dass die Personen, die für das Hacken ihres privaten Handys verantwortlich sind, sowie die Webseiten, die dieses abscheuliche Verhalten fördern, mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden sollten."

Die Fotos entstanden dem Bericht zufolge vor einigen Jahren, als Vonn und der Profigolfer noch ein Paar waren. Die beiden hatten sich 2015 getrennt.

Vonn und Woods hatten sich 2012 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennengelernt und im März 2013 bestätigt, dass sie ein Paar sind. Die Skifahrerin sagte später in einem Interview, sie sei sehr glücklich mit ihren neuen Lebensumständen. Insbesondere von Woods schwärmte sie damals: "Es gibt nichts, was mich an ihm stört." Er lasse nicht einmal den Toilettendeckel hochgeklappt.

Vonn war vor der Beziehung zu Woods, 41, mehrere Jahre mit ihrem damaligen Trainer und Berater Thomas Vonn verheiratet. 2011 gab das Paar seine Trennung bekannt. Woods hatte ebenfalls turbulente Jahre hinter sich. Seine Ehe mit der Schwedin Elin Nordegren ging in die Brüche, als bekannt wurde, dass er zahlreiche Affären gehabt hatte.

Nach Angaben des US-Promiportals "TMZ" hat auch Woods, der zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hatte, weil er berauscht am Steuer eines Autos saß, einen Anwalt eingeschaltet. Neben den beiden Sportlern seien auf Webseiten weitere Nacktfotos von Prominenten veröffentlicht worden - darunter Miley Cyrus, Kristen Stewart und Stella Maxwell.

Im Frühjahr waren unter anderem die Schauspielerinnen Emma Watson und Amanda Seyfried Opfer von Hackern geworden. Die Vorfälle erinnern an die "The Fappening" genannte Hackeraktion aus dem Jahr 2014.

Damals waren gestohlene Nacktbilder von Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst, Mary Elizabeth Winstead und weiteren Stars im Internet veröffentlicht worden. Die Hacker verschafften sich damals offenbar Zugang zu den iCloud-Speichern der Betroffenen - und zu deren E-Mail-Accounts. Zwei Männer wurden deswegen zu neun beziehungsweise 18 Monaten Gefängnis verurteilt.