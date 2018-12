kurz & krass an Heiligabend 14-jähriger Weihnachtsmann steckt in Kamin fest

Was bleibt, ist ein aufgestemmter Kamin und Backsteingeröll auf dem Dachboden: Einem 14-jährigen Jungen ist der Auftritt als Weihnachtsmann reichlich missglückt. Er blieb in der Nacht zum Sonntag im Schacht in einem Haus im österreichischen Linz stecken.

Eine 17 Mann starke Feuerwehrtruppe rückte am frühen Morgen aus, um ihn zu befreien, berichtet der ORF. Zu allem Übel konnte der Junge jedoch nicht direkt gerettet werden. Die Feuerwehr sicherte ihn zunächst nur ab, um dann den Kaminschacht auf dem Dachboden des Hauses offenzulegen.

Durch den Schacht konnten die Feuerwehrleute den Jungen schließlich befreien. Er kam mit Schürfwunden und einer Unterkühlung davon.

Geschenkeregen auf der A4

Getty Images/ EyeEm

In Sachsen kam es ebenfalls zu einem weihnachtlichen Zwischenfall: Bei einer Fahrt über die Autobahn 4 öffnete sich nahe der Anschlussstelle Kodersdorf bei einem Wagen die mit Weihnachtsgeschenken vollgepackte Dachbox. Die Päckchen flogen heraus und verteilten sich auf der Fahrbahn.

Nachfolgende Autofahrer konnten nicht ausweichen und überfuhren Teile der Box und der Geschenke. Unterm Weihnachtsbaum der betroffenen Familie dürfte es in diesem Jahr also traurig aussehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Blitzer im Weihnachtskostüm

Früh am Heiligabendmorgen: Schwerter zu Pflugscharen, Blitzer zu Candys. pic.twitter.com/B2YhQbE6l7 — LisaHuth (@Lisa_C_Huth) 24. Dezember 2018

Im Saarland waren Unbekannte in Weihnachtsstimmung - und wollten Gutes tun. Sie schützten Vorbeifahrende vor Strafzetteln, indem sie mit Folie mehrere Blitzeranlagen als große Zuckerstangen verkleideten, berichtet der Saarländische Rundfunk.

Die typische Rundung am oberen Ende hätten die Verursacher mit extra zurechtgeschnittenen Styroporplatten geformt, hieß es. Mindestens drei Geräte waren betroffen. Auf Twitter freuten sich Nutzer über den Straßenschmuck. Inzwischen sind die Folien allerdings entfernt und die Blitzer wieder funktionstüchtig.