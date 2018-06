"Erregung öffentlicher Unruhe" Messi-Double auf Rotem Platz festgenommen

Auszusehen wie Lionel Messi mag manchmal von Vorteil sein - Reza Parastesh wurde seine Ähnlichkeit zum Superstar aus Argentinien nun aber zum Verhängnis. Als der iranische Student im Barcelona-Trikot am Roten Platz in Moskau auftauchte, bildete sich sofort eine Menschenmenge, die glaubte, den echten Messi vor sich zu haben. Es kam zu chaotischen Szenen. Russische Polizisten führten den falschen Messi daraufhin ab.

Laut Angaben iranischer Medien wurde Parastesh Erregung öffentlicher Unruhe vorgeworfen. Einige Sicherheitskräfte sollen aber selbst Selfies mit dem Messi-Double geschossen haben.

Der 25-Jährige aus Hamedan tritt seit einiger Zeit als "Messi" auf. Sein fußballverrückter Vater hatte die Ähnlichkeit erkannt und ihm geraten, sich einen Bart wachsen zu lassen und ein Barcelona-Trikot mit der Nummer zehn überzustreifen. Inzwischen ist Parastesh weit über die Grenzen seiner Heimatstadt im Westen Irans bekannt. Er gibt Interviews, hat sogar einen Modelvertrag in der Tasche - und wird ständig auf der Straße um Fotos gebeten.

Im Mai 2017 hatte er in dieser Rolle bereits in Teheran für Tumulte gesorgt. Auch da hatte die Polizei einschreiten müssen. Sogar das Auto des Messi-Doppelgängers wurde beschlagnahmt, damit er keine Staus verursachen konnte. "Die Menschen sehen mich als iranischen Messi und wollen, dass ich alles imitiere, was er macht", sagt Parastesh. Professionell hat er nie gespielt, er arbeitet jedoch an ein paar Tricks, damit er seine Messi-Rolle noch besser spielen kann.

