Lionel Richie über Musikvideo "Wirklich? Das habe ich angezogen?"

Wenn Väter ihren Söhnen Modetipps geben, ist das oft heikel - vor allem, wenn Bilder des Vaters aus früheren Jahrzehnten bekannt sind. Diese Erfahrung hat auch Lionel Richie gemacht, wie der Soulstar ("Hello", "Say You, Say Me") in einem Interview mit der Zeitung "USA Today" erzählte.

Der 68-Jährige wurde im Hinblick auf seine große Zeit nach Achtzigerjahre-Outfits gefragt - und sagte über seinen Kleidungsstil und seine Frisur im Musikvideo des Hits "Dancing on the Ceiling" (1986). Jedes Mal, wenn er es sehe, denke er nur: "Wirklich? Das habe ich angezogen?" Aber dies sei damals eben so üblich gewesen, das müsse man verstehen.

Allerdings könne er seinem Sohn Miles Brockman Richie, 23, nun keine Styling-Tipps geben, ohne in einen Konter zu laufen. "Immer, wenn ich sage, 'Miles, du musst etwas mit deinen Haaren machen', holt er einfach das Bild von damals raus." Dann, sagte der Sänger, bleibe ihm nur noch zu sagen: "Okay, vergiss es."

Lionel Richie ist einer der höchstdekorierten Musiker der Welt: Vier Grammys hat er in seinem Leben erhalten, dazu einen Oscar, einen Golden Globe - und kürzlich auch den Ehrendoktor für Musik vom Berklee College of Music in Boston.