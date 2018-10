Liv Lisa Fries aus "Babylon Berlin" "Hollywood hat ja schon angerufen"

Acht Millionen Menschen sahen sie gestern im TV: Liv Lisa Fries spielt Charlotte Ritter in "Babylon Berlin". Die Serie wurde nun in der ARD ausgestrahlt. Nicht nur in Deutschland ist die 27-Jährige seit Erscheinen der Serie im Oktober 2017 Gesprächsthema.

"Hollywood hat ja schon angerufen", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Sie spiele in der US-Serie "Counterpart" an der Seite von Jonathan Kimble Simmons. Er hatte 2014 für seine Rolle in "Whiplash" einen Oscar erhalten.

In der Verfilmung des Buches "Babylon Berlin" von Volker Kutscher übernimmt die gebürtige Berlinerin Fries die Rolle der Stenotypistin Charlotte Richter. Die Folgen eins bis drei liefen am Sonntagabend in der ARD, die Folgen vier und fünf werden am Donnerstagabend im Ersten ausgestrahlt.

Fries erhielt 2012 als "Beste Nachwuchsdarstellerin" die Goldene Kamera für "Sie hat es verdient" sowie 2014 den Max-Ophüls-Preis für "Und morgen bin ich tot".