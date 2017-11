Londoner Old-Vic-Theater 20 Personen werfen Kevin Spacey "unangemessenes Verhalten" vor

Am Londoner Old-Vic-Theater haben 20 Personen Vorwürfe wegen "unangemessenen Verhaltens" gegen Kevin Spacey erhoben. Im Zuge interner Ermittlungen hätten die Zeugen Spacey beschuldigt, teilte das Theater mit. Er war von 2004 bis 2015 künstlerischer Leiter des Theaters. Zuvor war der zweifache Oscar-Preisträger von mehreren Männern der sexuellen Belästigung beschuldigt worden.

Einige der Männer werfen Spacey sexuell unangemessene Berührungen vor. Die Vorfälle sollen sich von 1995 bis 2013 ereignet haben, erklärte das Old Vic. Das Theater habe 14 der Männer ermutigt zur Polizei zu gehen, könne aber nicht bestätigen, ob sie es tatsächlich getan hätten.

Viele der Begebenheiten hätten in dem Theater stattgefunden, die mutmaßlichen Opfer seien bis auf vier Ausnahmen ehemalige Mitarbeiter. Die Theaterleitung könne die Anschuldigungen nicht überprüfen. Keiner der Betroffenen sei zum Zeitpunkt der angeblichen Vorfälle minderjährig gewesen.

Einige der Betroffenen hätten angegeben, sie hätten sich bislang nicht getraut, die Vorfälle zu melden. Spacey habe in dem Theater "ohne ausreichende Rechenschaftspflicht" handeln können. Laut Theaterleitung führten die Berühmtheit und der Status des Hollywoodstars dazu, dass vor allem junge Mitarbeiter und Schauspieler das Gefühl hatten, sie könnten nicht über die Vorfälle reden oder um Hilfe bitten.

Der mexikanische Schauspieler Roberto Cavazos hatte Spacey Anfang des Monats vorgeworfen, in seiner Zeit als künstlerischer Leiter am Old Vic regelmäßig junge Schauspieler sexuell belästigt zu haben. Er selbst sei zweimal Opfer unliebsamer Avancen geworden. Zuvor hatte der US-Schauspieler Anthony Rapp Spacey vorgeworfen, ihn vor mehr als 30 Jahren als damals 14-Jährigen in betrunkenem Zustand sexuell bedrängt zu haben.

Wegen der Belästigungsvorwürfe hat der Streamingdienst Netflix inzwischen die Zusammenarbeit mit Spacey aufgekündigt und die Dreharbeiten zur sechsten Staffel der Erfolgsserie "House of Cards" gestoppt. Starregisseur Ridley Scott schnitt Spacey aus seinem jüngsten Film heraus.