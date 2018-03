Taufe von Schwedens Prinzessin Adrienne "Same same but different"

Noch nicht einmal einen Monat ist der jüngste Zuwachs des schwedischen Königshauses alt und schon wird die erste Feier geplant, bei der die kleine Prinzessin im Mittelpunkt steht: Das Datum für Adriennes Taufe in der Stockholmer Schlosskirche steht fest.

Das Mädchen wird am 8. Juni getauft, teilte ihre Mutter, Prinzessin Madeleine, höchstpersönlich bei Instagram mit. Dazu schrieb die 35-Jährige "Same same but different" - auf Deutsch etwa "Ganz gleich und doch anders". Vermutlich eine Anspielung auf den Termin, der für Adriennes Eltern offenbar ein ganz besonderer ist. Am 8. Juni 2013 heiratete Prinzessin Madeleine Christopher O'Neill, ein Jahr später wurde ihre älteste Tochter, Prinzessin Leonore, an demselben Datum getauft.

Adrienne wird laut einer Mitteilung des Königshauses dasselbe Kleid tragen wie ihre Geschwister Leonore und Nicolas, sowie ihre Cousins und Cousinen Estelle, Oscar, Gabriel und Alexander. Das Taufwasser werde aus einer Quelle in Öland kommen.