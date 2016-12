Madonnas Karaoke-Tour Confessions auf dem Beifahrersitz

"Ich mag es nicht, mich im Auto zu bewegen - wenn keine Musik läuft". Nicht mal eine Minute sitzt Madonna im Auto, da geht es los.

?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Zu "Vogue" twerkt die 58-jährige Popsängerin, zeigt ihr Hinterteil Richtung Windschutzscheibe, legt einen halben Spagat hin, später zu "Music" streckt sie lasziv ein Bein aus dem Fenster, wippt zum Rhythmus der Musik.

Ort des Geschehens: The Late Late Show with James Corden, genauer gesagt das Carpool-Karaoke des TV-Moderators. Mit Corden singt und schwoft Madonna zu einer Fülle ihrer Hits. Für das Spektakel hat sie sich komplett in schwarzes Leder gehüllt, samt fingerfreien Handschuhen.

Mindestens genauso erkenntnisreich für den Zuschauer sind aber Madonnas Bekenntnisse über ihren Alltag. Ihre Musik sei zwar rebellisch, erzählt die Frau mit der blonden Mähne, sie selbst bevorzuge aber längst einen eher ruhigen Lebensstil. Nach eigener Aussage geht sie nicht mehr aus und hat dem Alkohol entsagt.

Zum Ende der Fahrt gibt sie noch eine Anekdote preis, die sich um ihr Verhältnis zu Michael Jackson rankt. Der im Juni 2009 verstorbene Sänger war ein guter Freund von Madonna. Auf die Frage von Corden, ob sie Jackson geküsst habe, antwortet sie "of course". Corden ist für einen Moment fassungslos. Madonna gibt sich nüchtern: "Ich meine, Baby, ich bin herumgekommen", antwortet sie - und ergänzt, dass sie damals den ersten Schritt gemacht habe, weil er etwas schüchtern gewesen sei.