Adoptierte Zwillinge Omadonna

Hand in Hand spaziert Madonna mit zwei Mädchen einen Feldweg entlang. Stella und Esther heißen die vierjährigen Zwillingsschwestern aus Malawi, die die US-Sängerin adoptiert hat. Das Foto hat sie nun auf Instagram gepostet. "Ich bin überglücklich, dass sie jetzt Teil unserer Familie sind", schreibt die 58-Jährige.

"Ich bin all denjenigen in Malawi zutiefst dankbar, die mir dabei geholfen haben." Ein Gericht in dem südostafrikanischen Land hatte der Pop-Ikone die Adoption am Dienstag offiziell gestattet.

Auf dem Foto ist Madonna mit den vierjährigen Mädchen zu sehen. Die Zwillinge tragen beide ein blau-weißes Kleid. Zu einem anderen Foto von zwei spielenden Kindern schreibt die Sängerin, dass es 650 Waisenkinder in der Unterkunft gebe, in der Esther und Stella seit vier Jahren gelebt hätten. Ihre Mutter sei nur wenige Tage nach der Geburt der beiden gestorben, sagte eine Gerichtssprecherin dem US-Magazin "People".

I can officially confirm I have completed the process of adopting twin sisters from Malawi and am overjoyed that they are now part of our family. I am deeply grateful to all those in Malawi who helped make this possible, and I ask the media please to respect our privacy during this transitional time. Thank you also to my friends, family and my very large team for all your support and Love! ✈️✈️♥️♥️

Malawi gehört einem Uno-Index zufolge zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Madonna unterstützt mehrere Projekte für Kinder in dem Land. Dort hatte sie bereits 2006 und 2009 einen Jungen und ein Mädchen adoptiert, was damals von juristischen Auseinandersetzungen begleitet worden war.

Außerdem hat die Sängerin zwei leibliche Kinder, Lourdes und Rocco, im Alter von 20 und 16 Jahren. Im Juli hatte Madonna bereits ein Foto gepostet, das Lourdes mit den Zwillingen zeigt.