Umzug aus New York Madonna ist jetzt Europäerin

Die vergangenen Monate waren für Madonna ziemlich aufreibend: Im Streit über den Wohnort ihres Sohns Rocco unterlag die Sängerin vor Gericht ihrem Ex-Mann Guy Ritchie, und die Versteigerung des Trennungsbrief ihres Ex-Freunds Tupac Shakur verhinderte sie zuletzt nur vorläufig. Womöglich entschied sich die 59-Jährige auch deswegen dafür, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Auf Instagram hat die Musikerin nun bekannt gegeben, dass sie von den USA nach Europa gezogen sei. Sie lebe nun in Lissabon, heißt es zu einem Foto, das offenbar in der neuen Wohnung entstanden ist. Darauf zu sehen ist eine rustikal eingerichtete Küche, von deren Decke etliche Körbe baumeln.

"Die Energie Portugals ist so inspirierend", schrieb Madonna in einem weiteren Post. "Ich fühle mich sehr kreativ und lebendig hier und ich freue mich auf die Arbeit an meinem Film 'Loved" und darauf, neue Musik zu machen."

Die Entscheidung, nach Portugal zu ziehen, sei das nächste Kapitel in ihrem Buch, so Madonna. "Es ist Zeit, die Welt mit einer neuen Perspektive zu erobern!!"

Ein Sprecher der Sängerin sagte der Nachrichtenagentur AP, Madonna habe sich bereits 2004 in das kleine Land an der Atlantikküste verliebt. Damals habe sie dort eine Tournee beendet.

Die Musikerin wuchs im US-Bundesstaat Michigan auf und lebte zuletzt in New York. Ob sie ihre bisherige Wohnung aufgeben und dauerhaft in Europa leben will, ist bislang nicht bekannt - aber ein wenig Zeit wird wohl selbst ein erfahrener Superstar wie Madonna benötigen, um einen Film und neue Songs zu produzieren.