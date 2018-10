BVB-Star Marco Reus wird Vater

Marco Reus und seine Freundin, das Model Scarlett Gartmann, werden zum ersten Mal Eltern. Das gab der Dortmunder Nationalspieler über Instagram bekannt. Dabei hat er auch schon das Geschlecht des Kindes verraten: Die beiden bekommen eine Tochter.

"Heute möchten wir eine wunderbare Nachricht mit Euch teilen: Scarlett und ich erwarten voller Vorfreude eine kleine Prinzessin! Wir sind überglücklich, und keine Worte können dieses unglaublich schöne Gefühl beschreiben", schrieb der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund auf seinem Account.

Im Februar soll der Nachwuchs zur Welt kommen.

Wegen Kniebeschwerden hatte Reus die vergangenen beiden Länderspiele der DFB-Auswahl in den Niederlanden und in Frankreich verpasst. Am Samstag soll er dem BVB im Punktspiel beim Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart aber wieder zur Verfügung stehen.