Margot Käßmann "Einheitskirche genauso langweilig wie eine Einheitspartei"

Die frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann steht einer Vereinigung der evangelischen und katholischen Kirche skeptisch gegenüber. "Wir sind verschieden", schrieb die Botschafterin der evangelischen Kirche für das Reformationsjubiläum 2017 in einem Beitrag für die "Bild am Sonntag".

Käßmann verwies unter anderem darauf, dass die evangelische Kirche Frauen in alle Ämter ordiniere, Pfarrerinnen und Pfarrer könnten hier heiraten und Familien gründen. In der katholischen Kirche sei das Priesteramt zölibatär lebenden Männern vorbehalten. Während dort der Papst das Oberhaupt sei, setzten sich in der evangelischen Kirche die Leitungen aus Alten und Jungen, Männern und Frauen, Ordinierten und nicht Ordinierten zusammen.

"Eine Einheitskirche finde ich genauso langweilig wie eine Einheitspartei", bilanziert Käßmann schließlich. Verschiedenheit sei aus ihrer Sicht eher reizvoll.

Ein engeres Miteinander katholischer und evangelischer Christen wünscht sich allerdings auch Käßmann. "Was ich mir wünsche, ist, dass wir uns gegenseitig offiziell zum Abendmahl beziehungsweise zur Eucharistie einladen können und gemeinsam in der Welt von unserem Glauben erzählen."

Käßmann sprach sich auch dafür aus, dass der Reformationstag in Deutschland nicht nur in diesem Jahr, sondern für immer ein Feiertag wird. Dafür plädierte in einer Emnid-Umfrage auch eine Mehrheit von 57 Prozent der Bundesbürger.

Dafür bete ich, dafür arbeite ich

Anders als Käßmann befürwortet Reinhard Marx, der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, eine Vereinigung der Kirchen. "Dafür setzen wir uns seit Jahren ein. Dafür bete ich, dafür arbeite ich", ließ er sich in derselben Zeitung zitieren. Der Reformationstag in diesem Jahr sei "kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt auf unserem ökumenischen Weg als Christen in diesem Land".

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm sagte der Nachrichtenagentur dpa derweil, das Lutherjahr habe sich positiv auf die Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten ausgewirkt.

Eine Annäherung in zentralen Streitfragen wie dem gemeinsamen Abendmahl evangelischer und katholischer Christen blieb allerdings auch dieses Jahr aus. Dazu sagte Bedford-Strohm: "Keiner kann den Zeitpunkt genau benennen, aber ich hoffe, dass für konfessionsverbindende Ehen eine Lösung gefunden wird. Und natürlich hoffe ich auch selbst, dass ich es noch erlebe, dass wir als Katholiken und Evangelische gemeinsam Abendmahl feiern können."