Geheime Hochzeit Margot Robbie zeigt den Finger

Eine Psychopathin zum Liebhaben: Kinogänger kennen sie mit Baseballschläger, Clown-Schminke und gefärbten Zöpfchen - als latent irre Psychiaterin Harley Quinn stand Schauspielerin Margot Robbie für den DC-Film "Suicide Squad" vor der Kamera.

Die "Daily Telegraph" in Australien meldete nun, Robbie und ihr Freund Tom Ackerley hätten am Wochenende heimlich in Bayrons Bay geheiratet. Der britische "Telegraph" schrieb, die Schauspielerin sei von ihrer Mutter zum Altar geführt worden.

Ein offizielles Statement der 26-Jährigen gab es zwar nicht, dafür aber eine rebellische Pose, die auch gut zu Robbies Alter Ego Harley Quinn gepasst hätte. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin kommentarlos ein Foto, auf dem sie - in weißem Gewand - in einen innigen Kuss mit Ackerley vertieft scheint.

Den dicken Klunker am Ringfinger hält sie dabei in die Kamera, als wolle sie eine ganz und gar nicht romantische Botschaft an all jene senden, die allzu aufdringlich in ihrem Privatleben stochern.

Wie das "People"-Magazin berichtet, hatten erste Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit der beiden bereits nach deren Ankunft in Robbies Heimat Australien in der letzten Woche die Runde gemacht. Robbie habe ein T-Shirt mit der Aufschrift "Say 'I Do' Down Under" getragen - "Sag 'Ich will' in Australien".