Mariah Carey Sabotage-Vorwürfe nach "Shit happens"-Auftritt

Mariah Carey ist bekannt dafür, dass alles so zu laufen hat, wie sie es sich vorstellt. Ausgerechnet bei der Silvesterfeier am New Yorker Times Square lief es aber überhaupt nicht. Eigentlich hätte Carey das neue Jahr einläuten sollen, sie war Headlinerin einer Sendung des US-Senders ABC.

Doch der Auftritt wurde zur Blamage - eine sichtlich frustrierte Carey verließ vorzeitig die Bühne. Ihre Sprecherin sprach danach von technischen Problemen und warf der Produktionsfirma Sabotage vor. Man habe Carey eine Falle gestellt, um "Mariah-Drama" für bessere Einschaltquoten zu bekommen.

Dagegen wehrt sich nun Dick Clark Productions. Die Vorwürfe nennt das Unternehmen "verleumderisch, unverschämt und absurd". In der Mitteilung heißt es außerdem, dass die Produktionsfirma nach ersten Untersuchungen nichts mit den technischen Problemen zu tun habe. Careys peinliche Vorstellung vor rund acht Millionen Zuschauer der TV-Show "New Year's Rockin' Eve" wurde im Anschluss zu einem Viral-Hit.

"Ich lass' das Publikum singen"

Der Auftritt hatte 20 Minuten vor Mitternacht mit "Auld Lang Syne" begonnen - und schon beim ersten Lied zeigten sich Schwierigkeiten: Careys Lippen sind nicht synchron mit dem Gesang. Als sie danach ihren Hit "Emotions" singen will, wird die Diva immer frustrierter. Während die Musik im Hintergrund läuft, bleibt Carey stumm. Sie stemmt ihre linke Hand in die Hüfte und erklärt, dass es keinen Soundcheck gegeben hätte.

"Ich höre nichts", sagt Carey und läuft fortan auf der Bühne hin und her. Sie versucht zwar mehrmals, in den Song einzusteigen, gibt aber jeweils sofort wieder auf. Schließlich sagt sie: "Ich lass' das Publikum singen." Eine einstudierte Tanzeinlage gab es immerhin noch für die Zuschauer. "Das war", sagt Carey am Ende des Songs sarkastisch und lässt eine lange Pause, "verblüffend." Sie wolle keine Spielverderberin sein, fügt sie noch an.

Danach will die 46-Jährige "We Belong Together" singen, doch diesmal ist nur das Playback zu hören - während Carey einfach ihre Lippen bewegt. Schließlich verlässt sie nach knapp sechs Minuten die Bühne. "Unglücklicherweise konnte sie den Auftritt aufgrund der Umstände nicht fortsetzen", sagte Careys Sprecherin.

Shit happens Have a happy and healthy new year everybody! Here's to making more headlines in 2017 pic.twitter.com/0Td8se57jr — Mariah Carey (@MariahCarey) 1. Januar 2017

Immerhin bewies Carey im Anschluss noch Selbstironie. Bei Twitter schrieb sie: "Shit happens". Dazu postete sie ein Gif von sich, auf dem sie mit den Schultern zuckt. "Ich wünsche allen ein glückliches und gesundes neues Jahr. Auf mehr Schlagzeilen in 2017."