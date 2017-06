BVB-Star Mario Götze hat sich verlobt

Fußballprofi Mario Götze und seine Freundin Ann-Kathrin Brömmel haben sich verlobt. Die Agentur des 27-jährigen Models bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Götze postete auf Instagram ein Foto, auf dem die beiden sich bei Kerzenlicht vor einem Pool umarmen und küssen. Dazu veröffentlichte er ein Herz- und ein Ringsymbol.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler und Brömmel, die 2017 an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teilnahm, sind seit mehreren Jahren ein Paar. Zuletzt hatten die beiden die kirchliche Hochzeit von Nationaltorhüter Manuel Neuer in Italien besucht.

Mario Götze arbeitet nach einer überstandenen Stoffwechselerkrankung derzeit an einem Comeback. Möglicherweise im Juli will er in die Saisonvorbereitung bei Borussia Dortmund einsteigen. Wegen seiner Krankheit war er seit Februar ausgefallen und hatte fast die komplette Rückrunde verpasst.