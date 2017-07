Zum zweiten Mal Westernhagen hat geheiratet

Marius Müller-Westernhagen hat wieder geheiratet. Der Sänger veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite ein Hochzeits-Foto von sich und seiner Frau, der südafrikanischen Sängerin Lindiwe Suttle. Dazu schrieb er: "Yes, we did!".

Es ist die zweite Ehe für Westernhagen. 2014 war bekanntgeworden, dass sich der gebürtige Düsseldorfer und seine erste Frau Romney nach fast 25 Jahren getrennt hatten.

Westernhagen, der auch als Schauspieler arbeitete("Theo gegen den Rest der Welt"), zählt zu den erfolgreichsten Musikern des Landes. Seine Hymne "Freiheit" wurden 1989 zum Soundtrack der Wiedervereinigung, er zog fortan Massen in die Stadien.

Zwischen 1990 und 1999 stand der Sänger 111 Wochen in den Top Ten der deutschen Album-Charts. Vergangenen Herbst veröffentlichte er ein "Unpluggged"-Album, im Frühjahr wurde Westernhagen mit dem "Echo" für sein Lebenswerk geehrt.