Bestbezahlte Schauspieler Mark Wahlberg macht die meiste Kohle

Mark Wahlberg ist laut "Forbes" der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Der Hollywood-Star führt das aktuelle Ranking des US-Magazins an. Der Star der Filme "Daddy's Home 2" und "Transformers: The Last Knight" habe in den letzten zwölf Monaten 68 Millionen Dollar verdient.

Auf dem zweiten Platz landete den "Forbes"-Recherchen zufolge US-Schauspielerin Dwayne Johnson mit 65 Millionen Dollar. Johnson hatte beim "Forbes"-Ranking 2016 noch den Spitzenplatz belegt. Auf Platz drei folgte Vin Diesel mit 54,5 Millionen Dollar. Unter die Top fünf schafften es auch Adam Sandler (50,5 Millionen Dollar) und Jackie Chan (49 Millionen Dollar).

Die Zahlen für den Zeitraum zwischen Juni 2016 und Juni 2017 basieren laut "Forbes" auf Kinokasseneinnahmen, Branchen-Schätzungen sowie Interviews mit Agenten, Managern und Rechtsanwälten. Die Beträge beinhalten unter anderem Filmgagen und Einkünfte aus Werbeverträgen.

Die Liste zeigt: Hollywood-Stars machen den Titel des Top-Verdieners nicht mehr unter sich aus. So schafften es gleich drei Bollywood-Stars unter die ersten zehn: Shah Rukh Khan landete auf dem achten (38 Millionen Dollar), Salman Khan auf dem neunten (37 Millionen Dollar) und Akshay Kumar auf dem zehnten Platz (35,5 Millionen Dollar).

Das Ranking offenbarte ferner auch die großen Einkommensunterschiede zwischen den bestbezahlten männlichen Stars und ihren weiblichen Pendants. In der Vorwoche hatte "Forbes" das Ranking der bestbezahlten Schauspielerinnen veröffentlicht. Emma Stone belegte mit Einnahmen von 26 Millionen Dollar den ersten Platz. Zum Vergleich: Mark Wahlberg verdiente gut zweieinhalbmal so viel.

Stone hatte jüngst die ungleiche Bezahlung in Hollywood kritisiert. Ihre männlichen Co-Stars hätten in der Vergangenheit freiwillig Kürzungen ihrer Gagen in Kauf genommen, sagte Stone dem Magazine "Out". Nur so sei eine gleiche Bezahlung möglich gewesen.