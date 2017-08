Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist zum zweiten Mal Vater geworden

Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Facebook - wo sonst? - veröffentlichte der Gründer des sozialen Netzwerks ein Bild der nun vierköpfigen Familie und einen Brief an die neugeborene Tochter mit dem Namen August, passend zum Geburtsmonat, aber auch zu übersetzen mit dem Wort "erhaben".

Die Eltern wünschen ihrer zweiten Tochter vor allem, dass sie ihre Kindheit genieße. Diese Zeit sei "magisch", also solle August "nicht zu viel Zeit damit verbringen, sich um ihre Zukunft zu sorgen".

Die erste Tochter des Ehepaars, Max, war im Jahr 2015 geboren worden. Schon damals gab es ein Bild auf Facebook und einen Brief an das Neugeborene. Daran erinnern die Eltern nun. Sie wünschen sich, wie sie wiederholen, dass ihre Kinder in einer Welt "mit besserer Ausbildung, weniger Krankheiten, stärkeren Gemeinschaften und größerer Gleichheit" aufwachsen würden.

"Auch wenn Schlagzeilen den Fokus meist auf das richten, was schlecht ist, glauben wir immer noch, dass diese Entwicklungen sich durchsetzen werden", schrieben die Eltern nun weiter.